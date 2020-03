El electo congresista de Frente Amplio Enrique Fernández Chacón informó este martes que, en la reunión que sostuvieron en la víspera con representantes del Poder Ejecutivo, la bancada que integra exhortó al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, que elija mejor a los integrantes de su gabinete.

El pedido del partido de izquierda se produjo luego que se conociera que el Ministerio Público investiga al titular de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, por presuntas irregularidades en la licitación de una obra en la región Puno, cuando era director ejecutivo de Provías Nacional, en 2018.

“Le hemos exhortado que escoja mejor a su gente. Primero funciona con una exhortación. Después, si no funciona la cosa, tomamos medidas. Hay gente que no debería estar ahí”, declaró Fernández Chacón sobre la segunda reunión que ha concretado Frente Amplio con el Ejecutivo tras las elecciones 2020.

Consultado por el caso de la ministra de la Producción, Rocío Barrios, contra quien el Ministerio Público solicitó 9 años y 3 de prisión por presuntamente apropiarse dinero del Estado cuando fue funcionaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, el virtual parlamentario mencionó que su bancada aún desconocía esa información al momento de la reunión, por lo que no se abordó.

“Que no nos recarguen el trabajo de estarlos cuestionando en el Congreso, por las pocas horas que vamos a tener en cosas que debe arreglarlas él [Vicente Zeballos]”, agregó.

Asimismo, Fernández sostuvo que, tras escuchar la posición de Frente Amplio sobre sus ministros, Zeballos Salinas hizo el ademán de tomar nota y se mantuvo en silencio.

“Parece que se está haciendo una afición nombrar ministros que al poco tienen que irse. El cambio del Congreso no ha cambiado la crisis institucional. También se nos ha pasado por la cabeza que no tiene gente para escoger, gente que no esté metida en algo turbio, enfatizó.