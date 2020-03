Mientras los flamantes parlamentarios se preparan para instalar el nuevo congreso, el presidente Martín Vizcarra se debe estar alistando para recibirlos, lo cual implica más de un desafío para Palacio con el fin de ir construyendo una relación con el legislativo que, sin duda, será muy diferente a la que tenía con el que fue disuelto el 30 de setiembre, lo que no implica que será mucho mejor, aunque es muy difícil que sea peor.

El primer contacto con las nuevas bancadas fue mediante las reuniones que el presidente Vizcarra tuvo, acompañado con un grupo de ministros, con las nuevas bancadas –con la excepción del UPP de Antauro Humala-José Vega Antonio, y el Frepap–, algunas de las cuales asistieron con sus presidentes.

El segundo contacto ocurrió el viernes pasado en la ceremonia de entrega de credenciales a los nuevos congresistas en una ceremonia organizada en el JNE, la cual le dio al presidente la oportunidad de estrecharles la mano, y de tener una photo opportunity que todos aceptaron de buena gana con la excepción de Martha Chávez, quien tuvo un gesto descortés que anuncia el modo que tendrá el fujimorismo.

Pero el que Chávez haya tenido ese exabrupto no implica que la asistencia del presidente Vizcarra a la ceremonia haya sido conveniente. Y no lo fue, pero no por la razón mencionada por ella –“él no puede perder tres horas” en esa cita–, sino porque es crucial marcar independencia de poderes, especialmente porque Vizcarra fue el que disolvió el congreso, aunque ya el TC resolvió que no hubo ninguna infracción constitucional en la disolución del 30 de setiembre pasado.

Segundo, porque es probable que, más temprano que tarde, el presidente Vizcarra termine enfrentado al nuevo congreso, si es que insiste en que la reforma política es crucial, y si las nuevas bancadas confirman las señales de que esta transformación no es parte de sus prioridades, a diferencia de la revisión de los decretos de urgencia.

Por ello, no parece recomendable que el presidente Vizcarra asista a la instalación del nuevo congreso, en unos diez días, pues esa tampoco será una buena photo opportunity para él. En realidad, estar muy pegado al congreso no es buena idea para nadie.