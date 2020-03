Bruce dijo haberse reunido con el hermano de Luciana León en Ministerio de Vivienda

Conversaciones difundidas el domingo pasado evidenciaron que la parlamentaria Luciana León usó las influencias de su cargo para solicitar favores a distintas entidades del sector público, buscar beneficiar a su hermano Rómulo León, así como dar pautas para evadir las normas en actos ilícitos.

En estos chats de WhatsApp, descubiertos por el Ministerio Público en el allanamiento de la casa de la aprista, se encontraron diálogos en los que buscaban reunirse con los exministros de Vivienda Carlos Bruce y de Energía y Minas Francisco Ísmodes para ayudar a Rómulo León con algunos proyectos.

Se llegó a plantear una cita con Ísmodes, sin embargo nunca se concretó la reunión, según aseguró Ísmodes. En la misma línea, Bruce sostuvo no haberse encontrado con el hermano mayor de la expresidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso.

No obstante, el extitular de la cartera de Vivienda dijo haber revisado su agenda personal y recordado que sí se realizó la cita con Rómulo León el 9 de abril del 2019. Agregó que “fue rápida” y que “recuerda muy poco” de lo que pasó en ella, según declaró a El Comercio este martes.

“He revisado mi agenda y me equivoqué porque esa reunión sí se produjo el 9 de abril del 2019 y fue corta. Recuerdo que el recomendaba a una profesional y me dejo su CV. Le pasé el CV al jefe de gabinete (de asesores del ministerio), quien le encarga al secretario general que la entreviste. La señorita sugiere en la entrevista que se le contrate como gerenta general de Sencico, pero no estaba calificada y no era el procedimiento. No ingresó al sector”, señaló Bruce.

Sin embargo, en los chats de los hermanos, Rómulo afirma que “Caro”, quien era la persona recomendada por ambos para ingresar a un cargo, se reunió con el secretario general del Ministerio de Vivienda y luego del encuentro le pidieron “que lo llame en dos semanas para que la vea entrar a la Gerencia General del Servicio nacional de capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico)”.

Frente a ello, el exministro de Vivienda insistió no recordar cómo fue. “Puede haber ocurrido que Luciana León dejara su curriculum primero. No recuerdo. Puede haber ocurrido eso y que después el hermano insista (en la reunión)".

Asimismo, negó que haya beneficiado de alguna manera a la empresa en la que laboraba Rómulo León, puesto que se reunió con él una sola vez en su despacho de la cartera ministerial, antes solo coincidían en reuniones sociales.

Los chats de los hermanos León

1/4/2019

Pochito (Rómulo León): Pocita mañana Caro tiene entrevista con el secretario general de vivienda... a las 3pm pero no le quisieron decir el puesto... Puedes enviarles un wasap a techito a ver si te puede decir el puesto para que vaya bien preparada...?

3/4/2019

Luciana: Cómo le fue a Caro ayer? Y a ti en tu reu (con Bruce)?

Pochito: Mi reu es el martes 9. A Caro le ha pedido que lo llame en dos semanas para que la vea entrar a la gerencia general de Sensico

Luciana: Bacan no???? Me encanta Sensico!!!

Pochito: Le ofrecieron ahí.

Pochito: Dice que le fue muy bien con el secretario general (del ministerio).

5/4/2019

Luciana: Llamo la secre de Bruce. Y dice la reunión q quedó contigo para el martes no podrá ser porque él viajará. Que por favor lo está adelantando para este lunes 08 a las 12m en su oficina

Pochito: Y para cando va a ser. Estoy acá con mi jefe

Luciana: El lunes 8 a las 12