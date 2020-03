Ministro Lozada es investigado por presuntos actos de corrupción

El ingeniero Carlos Lozada, quien lidera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde el pasado 13 de febrero, es cuestionado al estar investigado por la Fiscalía por una presunta colusión simple en agravio del Estado. La carpeta fiscal fue formalizada días después de su juramentación al cargo.

Según difundió Cuarto Poder, el Ministerio Público sostiene que el nuevo miembro del Poder Ejecutivo cuando era el director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías) habría actuado en beneficio de la empresa española Constructora San José en el mejoramiento de la carretera Checca – Mazocruz en Puno.

PUEDES VER Carlos Lozada juró como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones [VIDEO]

Cabe resaltar que Lozada es el reemplazante de Edmer Trujillo, quien fue removido, según otros ministros, porque tenía distracciones en su labor al estar investigado en presuntos actos de corrupción.

Cuestionamientos contra Carlos Lozada

La investigación contra Lozada ya había iniciado antes que jure como nuevo ministro. El documento difundido por el programa dominical es la formalización y continuación de esta a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios.

En el mencionado caso se imputa al nuevo miembro del Gabinete Ministerial, liderado por el primer ministro Vicente Zeballos, y otras cuatros personas en calidad de autores y cómplices de la presunta comisión del delito de colusión simple en agravio del Estado.

El caso en cuestión remonta a mayo del 2018, cuando Lozada, en ese entonces jefe de Provías Nacional, suscribió la licitación del mejoramiento de la carretera Checca – Mazocruz en Puno, con la empresa española Constructora San José. No obstante, la obra, que tuvo un valor inicial de S/ 242’891 245.08, se encuentra paralizado y con contrato resuelto.

Hace más de un año, una de las empresas competidoras que perdió la licitación denunció que la Constructora San José fue favorecida a pesar de no contra con los requisitos básicos para entrar al concurso y que presentó información no válida y que podría interpretarse como falsa.

La empresa ganadora inicialmente no había acreditado el RUC, el registro único de contribuyente, ni había proporcionado su código de cuenta interbancario, requisitos que figuraban en las bases de esta licitación. No obstante, Lozada, en entrevista de esa fecha, indicó que la constructora había cumplido con los lineamientos requeridos al subsanar con la información cuestionada.

“A ver, nosotros además de lo del desempeño del comité autónomo, nosotros podemos hacer una fiscalización posterior que lo hemos hecho y lo que se ha determinado es que ellos han cumplido”, declaró Lozada en febrero de 2019.

La carretera Checca-Mazocruz, de 72 kilómetros, permitirá la conexión de las regiones de Tacna, Moquegua y Puno.

Fiscalía investiga a Carlos Lozada

Al respecto, el Ministerio Público consideró que sí existen argumentos suficientes para iniciar investigación contra los que resulten responsables de este presunto hecho de corrupción. Señaló que no es posible que las autoridades no se hayan percatado de estas irregularidades.

Entre las que fueron identificadas con que un día antes de firmar el contrato, la empresa española informa a Provías que se encuentra constituyendo una sucursal en el Perú y que una vez que se concrete eso, recién tendrá RUC.

Además, propone que en el futuro se suscriba una adenda al contrato, para que una vez que se constituya la sucursal será la encargada de la obra. Se reveló también que reveló que esta sede recibió dinero por avance de obra sin tener el RUC.

“El actuar irregular de dichos funcionarios de Provías Nacional, entendemos que no se debió a una decisión unilateral de los mismos, sino que presuntamente partió de acuerdos previos con María Idoya Ruibal Rey, representante de la empresa constructora San José SA, pues la representante estaba al tanto de no haber presentado un RUC o CCI nacional, pero confiaba en que no se iba a observar esta situación por el acuerdo previo que postulamos como hipótesis incriminatoria, basados indiciariamente en que se trata de un trámite irregular manifiesto, pues no se concibe como es que nadie de los imputados haya podido observar que la empresa ganadora de la buena pro no haya presentado el RUC y CCI nacional, requisito indispensable para suscribir el contrato”, se lee en el requerimiento fiscal.

Por este hecho, la Fiscalía investiga en calidad de autores de la presunta comisión del delito de colusión a Miguel Ángel Unda Hinojosa y Homer Guillermo Figueroa Alfaro, jefe y analista de la Unidad de procesos de selección de Provías, también Ana Cristina Barrionuevo Luna y Eduardo Arbaiza Espinar, de asesoría legal de la identidad. María Ruibal Rey, representante de la firma española, es investigada en calidad de cómplice primario.

El pasado 18 de febrero, Provías canceló el contrato con la Constructora San José bajo el argumento de que la empresa se negará a reiniciar los trabajos, pese a las dos cartas notariales enviadas a la empresa. Esto se dio luego de 5 días de la juramentación de Carlos Lozada en la cartera ministerial de Transportes y Comunicaciones. La carretera Checca – Mazocruz es una de las más anheladas porque integraría Puno y Tacna.