Luciana León: su actuación en el Congreso mientras pedía favores para su hermano

Luciana León, aprista expulsada hace muy poco del partido de la estrella, fue expuesta a través de una cadena de favores que recopiló en su celular, presumiblemente sin creer que algún día estas conversaciones serían públicas.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló el último domingo que la representante de la juventud aprista coordinaba y pedía citas, reuniones, con altos funcionarios, como ministros de Estado, para Rómulo León Romero, su hermano y coinvestigado en el caso Los Intocables Ediles.

Luciana León, en el Congreso, representando al Apra antes de que el partido de Haya de la Torre la expulsara de sus filas. Foto: La República.

Las conversaciones de Luciana León —que no se circunscriben solo al ámbito familiar— difundidas por Cuarto Poder, sin embargo, son solo la muestra de un botón de toda una confección de diálogos en los que favores, influencias y beneficios, se movían al ritmo de la exparlamentaria aprista.

En ese horizonte de chats, coordinaciones, recados al servicio policial de su resguardo para que le haga las compras, y demás avatares, una pregunta, ciertamente, cae de madura:

¿qué hacía Luciana León en el Congreso mientras actuaba de este cuestionado y cuestionable modo?

Luciana y Rómulo León, citas con ministros

29 de marzo de 2019, WhatsApp. Rómulo León Romero, “Pochito”, le escribe a Luciana, su “hermanita” —a la que también llama “Pochita”— para pedirle una ayuda.

¿El objetivo? El ministro de Energía y Minas de entonces, Francisco Ismodes.

Rómulo León Romero (Pochito): Hermanita me puedes ayudar con el de Energía y Minas necesito que él me apoye con el proyecto Quellaveco hemos avanzado por nuestro lado pero necesitamos un último empujón. Luciana León Romero: No lo manyo. Este jueves lo veré en la investidura, ahí le pido, te parece? Rómulo León Romero (Pochito): Sí claro. Necesito el hable con Quellaveco el tiene que tener relación con ellos así Quellaveco habla con Flúor Chile porque nosotros estamos en la lista de proveedores pero así hay otros ya no tenemos más alcance. Conversación del 29 de marzo de 2019.

Mientras, desde Twitter, Luciana León anunciaba una reunión, en su calidad de representante de la ciudadanía, con alcaldes y regidores de Lima “con la finalidad de aunar esfuerzos y priorizar la ejecución de obras” por medio de la colaboración entre el capital público, es decir nacional, y el privado.

Rómulo León, con cita a través de su hermana

La pretendida reunión de Rómulo León Romero con el entonces ministro Ismodes, como tema de conversación entre los hermanos, continuó vigente aún unos días más.

El 4 de abril de ese mismo año, menos de una semana después de que le pidiera el favor a Luciana León, la aprista le consultó a su hermano quién iría a la cita con el ministro.

Luciana León Romero: Quiémnes irían a la reu con el min de Energía y q temas? Rómulo León Romero: Carlos Lara y yo. Tema: que nos ayuden a ser considerados como proveedores en nuestra línea de productos para el proyecto Quellaveco. Luciana León Romero: Q contacto le paso, el tuyo o de tu jefe? Conversación del 4 de abril de 2019.

El diálogo continúa con una captura de pantalla de la conversación entre Luciana León y el entonces ministro Francisco Ismodes, quien le responde a la aprista:

“Estimada Luciana, mañana cuadro mi agenda para recibirlo, favor, pásame por aquí contacto”, le dice el entonces titular de Energía y Minas.

A la vez, en Twitter, la aprista compartía su intervención durante el debate de la cuestión de confianza planteada por el entonces primer ministro Salvador del Solar.

En dicha oportunidad, Luciana León manifestó que fue un error “satanizar” la reelección de congresistas, reforma que se había llevado a cabo en el referéndum de diciembre de 2018.

Vale señalar que Luciana León llegó al Congreso por primera vez en el 2006, y que, desde entonces, fue reelegida en el 2011 y el 2016, hasta la disolución del 30 de setiembre de 2019.

Aquí un fragmento de su intervención en el hemiciclo, antes o, tal vez, luego de darle un “último empujón” a las pretensiones de su hermano:

Intercediendo ante Carlos Bruce

Otro de los ministros ante los que Luciana León intercedió para ayudar a su hermano, “Pochito”, fue Carlos Bruce, otrora titular de Vivienda y Construcción.

La historia, que tiene en el centro un favor para ayudar a alguien que, presumiblemente, es cercano a los hermanos León Romero, inicia el 1 de abril de 2019.

Por supuesto, a través de WhatsApp:

Rómulo León Romero: Pochita mañana Caro tiene entrevista con el secretario general de vivienda... a las 3 pm pero no le quisieron decir el puesto... Puedes enviarle un wasap a techito a ver si te puede decir el puesto para que vaya bien preparada...? Chat del 1 de abril de 2019.

La respuesta, sin embargo, se haría esperar aún unos días. El 3 de abril, la exparlamentaria aprista responde:

Luciana León Romero: Cómo le fue a Caro ayer? Y a ti en tu reu? Rómulo León Romero: Mi reu es el martes 9. A Caro le ha pedido que lo llame en dos semanas para que la vea entrar a la gerencia general de Censico Luciana León Romero: Bacan no???? Me encanta Sensico!!! Rómulo León Romero: Le ofrecieron ahí. Dice que le fue muy bien con el secretario general [del Ministerio de Vivienda]. Conversación del 3 de abril de 2019.

Mientras tanto, a través de su Twitter, Luciana León había anunciado el 2 de abril, presidía una sesión de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, en la que se revisó el caso de Edwin Donayre, polémico en su momento por la demora con que fue aceptado el pedido del Poder Judicial para que se ejecutara la sentencia en su contra.

El 5 de abril, el mismo día en que hablaba con su hermano sobre una cita con Carlos Bruce, Luciana León anunció una sesión de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, a la que había sido citado Donayre para dar sus descargos.

Edwin Donayre, finalmente, acudió a la comisión y se defendió. Después de un tiempo, el grupo parlamentario acordó retirarle la inmunidad. Sin embargo, para ese momento Donayre ya se encontraba en la clandestinidad. Solo luego de 8 meses fue capturado.

Rómulo pide cita con Bruce a Luciana

Justamente el mismo día que Luciana León, en su calidad de presidente de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, escucha los descargos de Edwin Donayre, sostiene también un diálogo con su hermano.

¿El tema? Una reunión con Carlos Bruce.

Luciana León Romero: Llamo la secre de Bruce. Y dice q la reunion q quedo contigo para el martes no podrá ser porque él viajará. Que por favor lo está adelantando para este lunes 08 a las 12m en su oficina Rómulo León Romero: y ara cuando va ser? Estoy acá con mi jefe Luciana León Romero: El lunes 8 a las 12 Conversación del 5 de abril de 2019.

Que paguen más, pide Luciana León

El mismo 5 de abril, Rómulo León Romero vuelve a contactarse con su hermana Luciana para preguntarle por su relación con el Ministerio de Salud.

El objetivo del hermano de la aprista era, según sus propias palabras, “llegar al PRONIS”, es decir al Programa Nacional de Inversiones en Salud.

Rómulo León Romero: Hermanita cómo es tu relación con el MIN. de salud debo llegar al PRONIS Luciana León Romero: Ayer la conocí pero por encima nomas. Q es pronis? Rómulo León Romero: Programa nacional de infraestructura en salud. Pertenece al minsa Luciana León Romero: Oye pero que ya paguen más porque cualquiera no se reúne con 3-4 ministros Conversación del 5 de abril de 2019.

Como ya se dijo párrafos arriba, ese mismo 5 de abril, Luciana León dirigía la sesión de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria en la que Edwin Donayre se defendía ante el requerimiento del Poder Judicial.

“Consejos” a Mijael Garrido Lecca

Otro ámbito de las conversaciones de Luciana León difundidas por Cuarto Poder la vinculan con un personaje que, por lo menos por un tiempo, se autoperfiló como una renovación del Partido Aprista: el conductor de televisión Mijael Garrido Lecca.

En sus diálogos, Luciana León y Garrido Lecca, quien postulaba al Congreso con el Apra en las elecciones 2020, conversan sobre la manera en que este debía llevar a cabo su campaña.

Lo que se evidencia en la conversación es que la exparlamentaria aprista le da una serie de instrucciones o recomendaciones respecto a la manera cómo debe llevar el financiamiento de su campaña.

Mijael Garrido Lecca: Ayer ya levanté 100 mil soles. En un día Luciana León Romero: Es relativo... Tranquilo... Y mueve efectivo. q no te depositen nada. Mañan hablaremos todo eso... o si quieres por fono más tarde q salga de acá Mijael Garrido Lecca: Abanto me ha hecho bancarizar todo. Y lo voy a auditar. Con una cuenta especial Luciana León: Mmmm discrepo pero bueno... ya lo conversaremos Conversación del 16 de octubre de 2019.

Entre otros “consejos” que Luciana León le da a Mijael Garrido Lecca, cobra revuelo uno en el que le recomienda el excandidato del Apra que no se le ocurra “poner los detalles de tus aportantes”.

La recomendación, sin embargo, cobra revuelo en el contexto de investigaciones de la Fiscalía sobre presuntos falsos aportes en campañas de candidatos a cargos públicos, como el caso de Keiko Fujimori.

Aunque no hay tuits de Luciana León de esos días (16 y 18 de octubre de 2019), tras la disolución del Congreso, puede encontrarse un rastro de las actividades de la exparlamentaria del Apra.

Primero, luego del 30 de setiembre, los disueltos parlamentarios que se opusieron a la medida del Ejecutivo, entraron en una fase de negación que incluso llevó a una pretendida vacancia temporal contra el mandatario debido a que no contaban con los votos para vacarlo permanentemente.

Sin embargo, estas acciones no tuvieron validez porque el Congreso ya había sido disuelto. No obstante, eso no impidió que se le tomara juramento a Mercedes Aráoz como supuesta “presidenta encargada”.

La fase de negación duró, aproximadamente, poco más de un mes. Entonce, a inicios de noviembre, la Comisión Permanente comenzó a reunirse para, primero, criticar al Ejecutivo y, después, revisar los decretos de urgencia que el Gobierno emitía.

En ese grupo, como única representante del Apra estuvo Luciana León. Pero antes, es preciso señalar, el grupo reunido comenzó a discutir la actuación del Ejecutivo.

En una de sus primera intervenciones, el 2 de octubre de 2019, Luciana León calificó la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver constitucionalmente el Congreso, como un “golpe de Estado”.

El 5 de octubre, Luciana León continuó con esta postura, que reflejó en una columna de opinión publicada en el diario Correo:

Antes, el 3 de octubre, en su Twitter, la excongresista Luciana León respaldó un comunicado de especialistas en derecho constitucional que calificaban de golpe de Estado la disolución del Congreso.

En el comunicado, como especialista, figuró Mijael Garrido Lecca, pese a que el exconductor de televisión no ostenta más que el grado de bachiller en Derecho, según los registros de la Sunedu.

Como explicación a la adhesión de su firma en el grupo de especialistas en derecho constitucional, Mijael Garrido Lecca indicó que había leído mucho de la materia y que había conversado “harto del tema” con los demás firmantes del pronunciamiento.

El 17 de octubre, entre conversaciones con Mijael Garrido Lecca —registradas en los chats el 16 y 18 de octubre—, Luciana León compartió a través de su Twitter un comunicado en rechazo a las declaraciones de Luis Nava.

Para recordar, en dicha oportunidad Luis Nava, ex hombre de confianza de Alan García, había contado a la Fiscalía que Odebrecht, a través de Jorge Barata, le había dado dinero.

Luciana León, como la mayoría de políticos apristas, cuestionaron las declaraciones de Luis Nava, las relativizaron y, finalmente, rechazaron, alegando que el ahora colaborador del Equipo Especial buscaba beneficios inculpando “a quien no puede defenderse”.

Luciana León, incluso, consideró que las declaraciones de Luis Nava eran “claramente un ataque al Partido de Haya de la Torre” que habría buscado afectar la imagen de la estrella de cara a las elecciones 2020, o en sus propias palabras:

“[...] en el marco de un contexto político en el que las garantías democráticas no están plenamente aseguradas”.

Un argumento similar, por otro lado, fue el que unas semanas atrás dio la excongresista aprista Mercedes Cabanillas sobre el caso de Luciana León con Los Intocables Ediles.

Cabanillas señaló en entrevista con RPP que el caso de Luciana León había “enterrado” las posibilidades del Apra en las últimas elecciones, en las que no pasó la valla electoral, vale añadir.