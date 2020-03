Yo le meto un balazo y me mato yo

Yo le meto un balazo a este huevón y me mato yo. Lo que habría dicho Alan García sobre José Domingo Pérez. Las conversaciones demuestran que el equipo especial no se equivocó al pedir la detención de García. José Domingo Pérez.

El odio patológico de algunas gentes revela profundos traumas en sus existencias. Sufran su odio, Alan García está fuera de su alcance. Mauricio Mulder.

Yo soy el portavoz, el líder de la bancada. Daniel Urresti.

Podemos no le debe a nadie su representación en el congreso. José Luna Gálvez.

No lo sé, no tengo la menor idea. Daniel Urresti sobre el papel de Luna Gálvez en el caso Castañeda.

Estamos pensando volver al nombre inicial. Es parte de nuestra historia, nosotros ganamos la elección con Pedro Pablo Kuczynski. En cualquier momento puede volver y tener una presencia política importante. No podemos negar nuestra historia. Juan Sheput sobre la idea de que Contigo se llame PpK otra vez.

Qué gracioso resultó Sheput, atribuirle al nombre del partido el fracaso de sus propuestas, el comportamiento voluble de sus dirigentes y la inconsecuencia de sus convicciones. Eso les pasa por jurarse de políticos, cuando son politiqueros, mejor dicho, veletas. Excongresista Teófilo Gamarra.

Más daño que Sendero ha hecho Odebrecht. Víctor Andrés García Belaunde.

No es ningún desplante, desplante es más bien no ir al sur donde hay desastres y sufre la gente, y ha perdido acá tres horas, fotitos no va a haber, nunca ha habido presencia del presidente en estos eventos, tiene más cosas que hacer, viene por la foto, yo no me presto a eso, hay cosas más importantes y, además, yo soy una persona bastante debatidora, me encanta el debate. Martha Chávez sobre lo mismo.

Es porque no es fotogénica, o también podría ser porque después utilizan la foto para hacer memes. Daniel Urresti sobre la decisión de Martha Chávez de no tomarse una foto con Vizcarra.

De verdad, ¿no les apena que la apoteosis del espectáculo de dos tías estupendas tenga que ser mostrar el culo? Rosa Montero sobre JLo y Shakira en el Superbowl.

Soy inocente. Yehude Simon.