El hombre de negocios y millonario José Sam Yuen reconoció que contribuyó a la campaña presidencial de Keiko Fujimori mediante la convocatoria de un conjunto de personas que pidió no aparecer como aportantes, por lo que recurrió a un ejecutivo de su confianza, Javier Bisso López de Romaña, para conseguir a donantes que accedieran a la simulación.

“En una coyuntura de gran incertidumbre política, reconozco y lamento haber accedido a un pedido de ayuda de mi amigo el señor Jorge Yoshiyama (Sasaki), a quien conozco desde la infancia”, relató Sam en un comunicado público.

En esa época, Jorge Yoshiyama era el brazo derecho de su tío, Jaime Yoshiyama Tanaka, jefe de campaña de Keiko Fujimori, y le encargó la labor de recaudar fondos entre empresarios y personas adineradas, y reclutó a decenas de falsos aportantes, de acuerdo con su propio testimonio ante el Equipo Especial.

“Dicha ayuda (solicitada por Jorge Yoshiyama) consistió en consultar entre personas de mi entorno si querían figurar como aportantes de la campaña de Fuerza 2011 en sustitución de importantes empresarios peruanos formales que habían hecho aportes a dicha campaña pero no querían revelarlo. Es así que como le pedí al señor Javier Bisso (López de Romaña), entonces socio y directivo de mis empresas, que preguntara e hiciera una lista de las personas que quisieran aparecer. El señor Bisso voluntariamente preguntó a algunas personas e hizo una lista con 12 nombres, donde incluyó el suyo propio y el de su esposa. Esa es la lista que remití al señor Jorge Yoshiyama”, explicó José Sam.

Lamentablemente, Sam no menciona a los “empresarios peruanos formales que habían hecho aportes a dicha campaña pero no querían revelarlo” ni el monto de sus contribuciones clandestinas.

La otra versión

José Sam señala que “el señor Bisso voluntariamente preguntó a algunas personas” si querían aparecer como falsos aportantes, pero Javier Bisso López de Romaña ha declarado que lo hizo por orden de su exsocio y exjefe en el conglomerado de negocios llamado el Grupo Sam.

“Me indicó (José Sam Yuen) que él no quería figurar como aportante porque, según me dijo, había límites máximos por aportante y me manifestó que él quería que figuren como aportantes las personas que trabajábamos para él dentro del Grupo Sam, que tiene varias empresas como Duraplast, Sinomaq, casinos e inmobiliarias. Según me dijo, esto lo hacía a solicitud de su amigo del colegio, Jorge Yoshiyama Sasaki. Me dijo que incluso iba a poner a su esposa Claudia Tagle (Arróspide) en la relación de aportantes. A lo cual, obedeciendo a una orden de mi jefe (José Sam Yuen), incluso puse a mi propia esposa Rocío López de Romaña Jenkins, y me pidió que traslade esta solicitud a las demás personas que trabajábamos en el Grupo Sam y que figurarían como aportantes de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular)”, fue lo que reveló Javier Bisso ante los fiscales del Equipo Especial, de acuerdo con la transcripción revelada por La República.

Para corroborar su manifestación, Bisso entregó a las autoridades un conjunto de correos electrónicos en el que Sam le pide con premura encontrar a los falsos aportantes y efectivamente le entregó un listado con los respectivos DNIs. Bisso también incluyó otras comunicaciones escritas en el periodo en el que el Equipo Especial comenzó a citar a los falsos aportantes. Sam le respondió que no declarase nada que lo relacionara con el caso.

Quien reveló la identidad y el papel que cumplió José Sam Yuen fue precisamente su amigo de infancia, Jorge Yoshiyama, quien incluso lo llevó a reuniones privadas con Keiko Fujimori.

“En 2014, y por invitación de Jorge Yoshiyama, conocí a la señora Keiko Fujimori cuando asistió a 3 reuniones con ella y otros empresarios para intercambiar ideas sobre el desarrollo del país. En ningún momento en dichas reuniones se habló de dinero, pero Jorge Yoshiyama en días posteriores a cada reunión me pidió un aporte de 1,000 soles para los gastos que tenía el partido. Yo colaboré las 3 veces, es decir en total hice aportes por 3 mil soles en efectivo”, refirió José Sam, quien reside en Madrid.

Sin embargo, José Sam no menciona de dónde salieron los 270 mil soles que se depositó a la cuenta de la campaña de Keiko Fujimori a nombre de 12 falsos a nombre de falsos aportantes que ordenó a José Bisso que los reclutara.

El líder del Grupo Sam relató en su comunicado público que cuando ofreció su testimonio a los fiscales del Equipo Especial, mencionó que en 2015, al año siguiente de haber conocido a Keiko Fujimori, hizo negocios con el esposo de esta, Mark Vito Villanella, y su empresa MVV Bienes Raíces. José Sam no deja en claro cómo contactó con Villanella, o cómo este lo abordó para ofrecerle un terreno en venta.

“Hacia finales de 2015, el señor Mark Vito Villanella participó como corredor inmobiliario en la venta de un terreno de una empresa de mi propiedad, al traernos el cliente y cerrar la venta del terreno. (...) Como resultado, se le pagó al señor Villanella una comisión también de mercado (3%) por el servicio de corretaje inmobiliario”, afirmó José Sam.

La República reveló que Mark Vito Villanella también fungió de corredor inmobiliario de Julián Siucho Dextre, un excandidato fujimorista que encabeza San Martín Contratistas Generales, acusada de pertenecer a la organización criminal el Club de la Construcción. Julián Siucho, como José Sam Yuen, asistía a las reuniones reservadas de Keiko Fujimori con los empresarios que hacían aportes clandestinos.

“Nunca he pedido ningún favor a la señora Keiko Fujimori ni a ninguna persona de su partido”, resaltó.

Miedos y mentiras

“Jamás he presionado ni amenazado a ningún testigo. El señor Bisso por voluntad propia dejó de laborar en mis empresas en 2013 y sus declaraciones a la fiscalía -contradictorias entre sí en dos momentos distintos- se realizaron a partir de 2018. Me han sorprendido sus declaraciones a la fiscalía, que he conocido a través de la prensa, por ser inconsistentes y no ajustarse a la verdad (...)”, concluye José Sam en su comunicado.

Es cierto que Javier Bisso declaró de dos formas. La primera cuando, según las instrucciones de José Sam, declara falsamente haber aportado a la campaña de Keiko Fujimori. Pero cuando las investigaciones avanzan y citan a su esposa Rocío López de Romaña Jenkins -quien no sabía que Javier Bisso la convirtió en falsa aportante-, decidió presentarse voluntariamente y declarar bajo reserva. Es entonces que destapó cómo se originó el caso y el papel que cumplió José Sam. Pero algunos meses después, pidió que levantaran la reserva de su manifestación y amplió con mayores detalles su testimonio, todos publicados por La República.

Y entre otras razones habló por miedo. Así se lo dijo a los fiscales del Equipo Especial cuando le preguntaron por qué confesó bajo el anonimato: ““Como lo indiqué en su momento, fue por tener miedo por mi seguridad personal y familiar, dada la magnitud de los hechos en la que la organización criminal investigada se encuentra comprometida”.