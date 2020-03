Congresista de UPP: No me veo cerca de Yeni Vilcatoma, tiene el corazón naranja

Javier Mendoza, congresista electo de Unión por el Perú (UPP), mostró su rechazo por la designación de Yeni Vilcatoma como la abogada defensora del líder de su partido, Antauro Humala.

“Yo no me veo cerca de ella, yo me veo lejos, de extremo a extremo en todo caso porque en el camino ella ha demostrado su posición cambiante y su corazón naranja. En ese aspecto, personalmente yo me siento alejado de ella”, declaró Mendoza durante una entrevista en Exitosa este lunes.

Asimismo, el virtual parlamentario por Ayacucho adelantó que el comité del Frente Patriótico considera que existe una amplia distancia entre Vilcatoma y la causa etnocacerista por lo que no ve con buenos ojos que la exfujimorista asuma la defensa de su encarcelado líder.

“No hay coincidencia política, ni ideológica, esta señora está aprovechando que él (Antauro) está en la cárcel para hacerse propaganda gratuita porque no tiene otra forma de estar en la palestra, del panorama, que entre comillas asumir la defensa legal de Antauro Humala”, aseguró.

Asume defensa de Antauro

Yeni Vilcatoma asume defensa de Antauro Humala. Foto: La República.

El último domingo, Yeni Vilcatoma, confirmó ser la abogada que defenderá a Antauro Humala luego de que éste le diera “la confianza” para presentar un nuevo recurso de revisión de la sentencia en su contra.

Asimismo, la también excandidata de Solidaridad Nacional señaló que Antauro ya debería estar libre por ser coautor de los hechos ocurridos en el ‘Andahuaylazo’ ya que varios con la misma condición fueron absueltos.

De igual manera, sostiene que la condena de 19 años contra el menor de los Humala debe ser revocada puesto que ya se ha “desnaturalizado”.

Yeni Vilcatoma: Antauro confía en mi trabajo

En octubre de 2019 se conocieron las visitas que Yeni Vilcatoma hizo a Antauro Humala. Composición: La República.

En esa misma línea, Vilcatoma dijo que “el señor Antauro Humala ha tomado la decisión de interponer un recurso de revisión”, a raíz de la obtención de “pruebas nuevas” en su caso.

"Yo soy abogada, tengo mi estudio jurídico y tengo cierta experiencia en casos como homicidios sin resolver, casos que todavía requieren algún tipo de análisis […] El señor Antauro Humala ha puesto en mis manos la confianza de analizar estas pruebas nuevas para la interposición de este recurso”, declaró Vilcatoma en RPP.

Cabe recordar que Antauro Humala se encuentra purgando prisión por una condena de 19 años de reclusión dictada por el Poder Judicial, a raíz de su implicación en el “Andahuaylazo” en el 2005.

Además, busca la amnistía a través de UPP que obtuvo 15 escaños tras las elecciones congresales 2020. Finalmente, el menor de los Humala obtuvo 31,652 votos al 100% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).