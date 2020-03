Arbizu señaló como sospechosa postura de Ampuero en caso Gasoducto

El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu sostuvo que la decisión de la exprocuradora Katherine Ampuero, de no solicitar incluir a la empresa Enagás como tercera civil responsable por el caso Gasoducto Sur Peruano, investigada en el 2017 “es sumamente sospechoso y cobra menos margen”, más aún conociendo su trayectoria.

"Lo dije desde hace mucho tiempo. Este excesivo protagonismo, de defender ciertos intereses en particular, de manifestarse con tanta pasión contra el acuerdo, que posibilita esta cantidad de imputados y pronto la cantidad de sentenciados en el marco del caso Lava Jato en Perú”, enfatizó.

Asimismo, Arbizu manifestó que confrontó a Ampuero porque “no fue precisamente una buena abogada”, puesto que estuvo revelando información para acumular poder. “No le renové el contrato”, señaló el también excandidato congresal.

“Cuando yo llegue a la Procuraduría en el año 2011, ella (Katherine Ampuero) estaba en la nómina de abogados de la Procuraduría, ella no fue precisamente una buena abogada en el sentido que muy prontamente nos enteramos, quienes formábamos parte de la directiva, que ella habría estado sacando información para una exhibición de poder innecesaria”, indicó Arbizu.

Sobre la nueva posición de la exparlamentaria Yeni Vilcatoma, quien confirmó que asumiría la defensa de Antauro Humala, líder de la facción etnocacerista de Unión por el Perú, Julio Arbizu dijo sentirse “muy extraño”, ya que Vilcatoma “tiene una capacidad de moverse cimbreantemente en el terreno político”.

Además recordó haberla conocido anteriormente y que no imaginaba que luego llegara a formar parte de Fuerza Popular. “Era una fiscal muy buena, muy activa. Me llamó y me dijo ‘me quiero ir del Ministerio Público’. Yo en ese momento iba a renunciar y le dije a Daniel Figallo (ministro de Justicia), quien desde luego la conoce y la acepta, junto al procurador Christian Salas. Jamás se me hubiera podido ocurrir lo que vino después”