Tras el segundo día del X Congreso Nacional, el nuevo legislador Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua se pronunció sobre la decisión del etnocacerista de formar su nuevo partido político con miras a las elecciones del 2021.

Esta nueva agrupación tendrá el principal objetivo de lanzar como candidato a la presidencia del Perú a Antauro Humala, sentenciado a 19 años por el “Andahuaylazo”, en el que fallecieron cuatro policías.

Sin embargo, Chagua Payano señaló que esta decisión no significa un alejamiento de la organización Unión por el Perú (UPP) y que dependerá de este partido la desvinculación con el etnocacerismo en el 2021.

Antauro Humala se encuentra en prisión a causa del Andahuaylazo. Foto: difusión.

"Solo estamos tiñendo de nuestro verdadero color la bancada. Ellos tienen toda la oportunidad de quedarse con nosotros, que somos mayoría. Nosotros ponemos nuestro vocero, de lo contrario ellos pueden abrirse aparte”, declaró Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua a Canal N.

El próximo nuevo integrante del Parlamento por Unión Por el Perú señaló que ellos han elegido a su vocero y que no tendrán problemas con esta organización política si es que ellos no les ponen condiciones, como hasta el momento.

“Bancada etnocacerista”

Por su parte, el excongresista Gustavo Espinoza sostuvo que la decisión ya es una rotura de la alianza con UPP, además de que acordaron conformar la “bancada etnocacerista” en el Congreso, debido a que ellos son “la columna vertebral”.

Además, mostró su preocupación por la creación de la nueva agrupación que busca liberar a Antauro Humala al considerarlo muy difícil de lograr la inscripción por la falta de tiempo.

“Han determinado que van a ir con partido propio. Personalmente creo que no va a poder ser eso porque no hay tiempo, los tiempos no alcanzan”, enfatizó Espinoza.

Esta es una de las decisiones que marcan la separación y discrepancias en la actual bancada de Unión por el Perú, que ha nombrado a José Vega como portavoz, pero que no es reconocido por los militantes que apoyan a Antauro Humala.