Marianella Ledesma, la nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC) y la primera mujer en ocupar el cargo, aseguró a La República que se considera feminista por apoyar la igualdad de oportunidades entre hombres o mujeres.

La única mujer integrante del máximo órgano constitucional, y quien rechazó el apoyo de esta institución a las corridas de toros y peleas de gallos, reafirmó que el machismo existe en toda la vida social incluso en el TC.

“Si el feminismo es igualdad de oportunidades, soy cien por ciento feminista”, reiteró la abogada Marianella Ledesma en entrevista para el suplemento Domingo de este diario.

Machismo en el TC

Ledesma comentó la experiencia en la que fue víctima del machismo dentro del TC, máxima institución que defiende los derechos de los peruanos. Sostuvo que esta actitud la tienen arraigados los hombres, pero que no se ha dejado intimidar.

“No solo en mi carrera. Nuestro mundo social es machista. Yo cuando conducía hace treinta años un vehículo, me gritaban ‘ándate a la cocina, ¿qué haces manejando?’. Acá nada más, cuando un magistrado ganó la presidencia del TC, me dijo: “Doctora, yo quiero que usted me ayude a conducir la cocina del tribunal”. O sea, siempre se asocia…”, mencionó.

La magistrada titular, desde el inicio de este 2020, comentó que ante este mensaje, ella solo sonrió como respuesta al comprender que esta actitud está enquistada en cada uno de ellos. “Por la formación cultural de los magistrados y del entorno, sí. Claro que sí, (hay machismo en el TC)”, continuó.

No obstante, aseguró que ahora para ella no le ha resultado difícil convivir en esta sociedad machista porque ya superó este tema.

“No, yo por lo menos he superado ese tema. Yo camino igual, piensen o no como yo, les agrade o no les agrade. Yo tengo ideas y objetivos firmes que cumplir”, manifestó.

Más mujeres en el TC

Por su parte, Marianella Ledesma considera que el nuevo Congreso debe elegir a los nuevos miembros del TC que la reemplazarán a sí como a sus colegas, pero sostiene que deber imponer nuevos cambios en la institución.

Uno de estos es sobre la cantidad de magistrados, actualmente son 7 lo que evitar, según indica, no permite avanzar con la carga procesal que tienen a nivel nacional. Por eso señala que deben ser 10 los magistrados.

Además, que el periodo de tiempo que deben permanecer en el cargo debería de ser entre 9 y 11 años, para que “no actúen condicionados por el político que los nombró” en el TC.

“Es su deber. El problema es la forma de elección. No se debe continuar con el modelo de invitación. No solo eso: hay que pensar en los plazos de vigencia de los mandatos, que deberían durar de 9 a 11 años, para que los magistrados tengan mayor libertad y no actúen condicionados por el poder político que los nombró. Finalmente, deberían ser 10 magistrados, para agilizar la carga del trabajo”, mencionó.

Agregó estar completamente de acuerdo con que en esta recomposición de miembros del TC se incluyan a más mujeres, y cambiar la situación histórica y actual. Marianella Ledesma enfatizó en que se siente orgullosa de mantener su posición en temas controversiales a pesar que pueda diferir de sus compañeros de la institución.

Es la primera vez que el Tribunal Constitucional es liderado por una mujer. Foto: Tribunal Constitucional.

Entrevista a Marianella Ledesma

Cuando usted asumió el cargo de presidenta del TC, dijo en su discurso: “No hay que llorar de rodillas a una mujer asesinada para entender lo que está pasando en nuestro país”. ¿Suscribe la frase ‘el Perú es un país feminicida’?

No creo que el Perú tenga que ser rotulado de esa manera. Lamentablemente, estamos de nuevo frente a la variable ‘agresión’, en este caso contra las mujeres. Yo creo que más bien deberíamos decir que el Perú es un país de una cultura machista y que, como consecuencia de esa cultura arraigada, encontramos maltrato contra las mujeres, cuya fase última son los feminicidios.

Supongo que se ha enfrentado al machismo en su carrera.

No solo en mi carrera. Nuestro mundo social es machista. Yo cuando conducía hace treinta años un vehículo, me gritaban “ándate a la cocina, ¿qué haces manejando?”. Acá nada más, cuando un magistrado ganó la presidencia del TC, me dijo: “Doctora, yo quiero que usted me ayude a conducir la cocina del tribunal”. O sea, siempre se asocia…

¿A la mujer con la cocina?

Exactamente. Y eso es un estereotipo, pues. El machismo parte de que las mujeres tienen determinados roles que cumplir.

¿Qué le respondió al magistrado?

Le sonreí, es un colega al que aprecio muchísimo. Finalmente, forma parte de su formación, de su idiosincrasia, así están formados.

¿Hay machismo en el TC?

Por la formación cultural de los magistrados y del entorno, sí. Claro que sí.

¿Es difícil convivir con eso?

No, yo por lo menos he superado ese tema. Yo camino igual, piensen o no como yo, les agrade o no les agrade. Yo tengo ideas y objetivos firmes que cumplir.

¿Se considera usted feminista?

Si el feminismo es igualdad de oportunidades, soy cien por ciento feminista.

