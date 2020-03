“No me voy a correr, si me voy a la cárcel, me voy por defender los recursos de todos los peruanos”, expresó el congresista por Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, inmerso en una investigación preliminar por el presunto delito de colusión por el caso del componente Trasvase del Proyecto Olmos, ejecutado por la empresa brasileña Odebrecht.

En declaraciones a La República, el exgobernador regional marcó distancia de los hechos que conllevaron al Equipo Especial Lava Jato entablar investigación -por igual ilícito- contra el expresidente regional Yehude Simon Munaro, quien está con detención preliminar,

Acuña, quien llegó al complejo policial de la Familia en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), en donde inspeccionó que el servicio está casi al 100% inoperativo, insistió que las medidas que se adoptaron en su gestión (2011-2014) fueron acertadas, pese a que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público hayan precisado criterios diferentes.

Se defiende

Precisamente sobre la investigación iniciada en virtud a las diligencias desarrolladas por la Fiscalía y los aportes de la Contraloría, Acuña señaló que actuó en defensa de los intereses del país. “No soy investigado porque me hayan dado dinero, una coima o porque estoy en un codinome. Esa es la gran diferencia”, enfatizó.

Aún cuando el informe del ente de control respecto al componente de irrigación del Proyecto Olmos no es público y podría considerarlo con responsabilidad civil y penal, el también congresista aseguró que no tendría problema alguno de ir a la cárcel.

“Si tengo que irme a la cárcel por ahorrarle al Estado 470 millones de dólares, no darle 12 años de concesión a Odebrecht y 70 millones del túnel trasandido, entonces iré con gusto (en alusión a la prisión). Y espero que me visiten”, remarcó.

Resaltó no ser investigado por sobornos. “Nosotros siempre le hemos dicho cuando firmamos el acta de trato directo, que jamás nos arrepetiremos de haber firmado y sacado adelante el proyecto que estuvo paralizado”, espetó.

Agregó: “¿Dónde estuvo la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial para ver las alertas que hacíamos”, prosiguió Acuña.

Si existe un sentimiento de arrepetimiento por las decisiones que tomé por el proyecto Olmos por el tema de plazos y pagos por el Trasvase -lo que cuestionó la Contraloría-, la ex autoridad regional respondió que no.

Incluso subrayó que el Ministerio de Economía emitió un decreto para realizar pagos respecto a los 400 millones de dólares. “No lo hicimos”, afirmó.