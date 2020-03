Carlos Paredes anunció, al inicio de semana, la presentación de su carta de renuncia a la presidencia de Petroperú tras los cuestionamientos que recibió al revelarse un audio donde aparece insultando a la ministra de Economía María Antonieta Alva.

Asimismo, este viernes 28, se celebró uno de los eventos más esperados por los congresistas electos, puesto que el Jurado Nacional de Elecciones les remitió sus credenciales. Aún restan pasos, pero la constitución del nuevo Parlamento cada vez está más próximo.

Estos y otros temas fueron muy comentados por los políticos esta semana. Invitamos a leer las frases más polémicas.

Llama a la reforma electoral

“Consideramos importante retomar la reforma política y electoral”, solicitó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Víctor Ticona durante su discurso de proclamación y entrega de credenciales a los nuevos 130 legisladores.

Además, Ticona Postigo manifestó que propondrá al venidero Parlamento que los cambios a la legislación electoral se realicen hasta 9 meses antes del proceso electoral y no hasta un año ante, como actualmente ocurre.

El Ejecutivo busca el diálogo con el nuevo Legislativo

“Primero queremos escuchar las propuestas del Gobierno. Esperemos que sea una buena presentación. Nosotros tenemos la mejor predisposición, se necesita estabilidad”, comentó Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado.

Tal como viene sucediendo desde inicios de febrero, el presidente Martín ha convocado a las diferentes bancadas que tendrán representación en el Congreso a una reunión donde expone puntos cruciales que el Ejecutivo anhela trabajar.

UPP versus Vicente Zeballos

“Nosotros no lo vamos a dar. El presidente ha debido cambiar este gabinete porque está seriamente afectado por los temas Odebrecht con la destitución del procurador”, sostuvo José Vega, congresista y secretario general de Unión por el Perú.

La confianza al Gabinete Ministerial presidido por Vicente Zeballos debería se denegada por el Congreso, declaró José Vega. Incluso recordó la salida del procurador Jorge Ramírez luego de trascender que se reunió con ministros de Estados y representantes de Odebrecht.

Mesa Directiva para todos

“No se ha definido nada todavía, lo que es cierto es que Alianza para el Progreso tendrá la primera vicepresidencia”, aseguró el congresista Omar Chehade sobre la elección del candidato de su agrupación que ostentará un puesto en la Mesa Directiva del Parlamento.

Cabe recordar que la lista de APP la completan las bancadas de Acción Popular, Somos Perú y Podemos Perú. Se eligió a Manuel Merino del partido de la lampa para ejercer la presidencia del Mesa Directiva.

Petrolágrimas

“Son las cosas que pasan en la política y yo no soy político […] Esta es una venganza de la gente que sido despedida por corrupción y está buscando retornar a Petroperú”, afirmó el saliente presidente de la citada empresa, Carlos Paredes Lanatta.

La salida de Paredes Lanatta ocurrió luego que el semanario Hildebrant y sus 13 revele transcripciones de audios donde aparece insultando a María Antonieta Alva como respuesta a que la cartera de la ministra se negará a asumir una millonaria deuda.

Ni para el Instagram

“Fotito no me voy a tomar […] No necesito tomarme una foto con él, por favor”, respondió la congresista Martha Chávez de Fuerza Popular luego de negarse a cumplir el protocolo de fotografiarse al lado del presidente Martín Vizcarra durante la entrega de credenciales.