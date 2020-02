Tras finalizar la ceremonia de entrega de las credenciales a los parlamentarios electos, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, manifestó no creer que existan nuevos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.

El mandatario dijo esperar que entre siete o diez días aproximadamente los legisladores, escogidos en las votaciones del pasado 26 de enero de este año, ya puedan instalarse y asumir sus funciones.

PUEDES VER La lista de virtuales congresistas de la República por región [FOTOS]

"(Confiamos que) en una semana o diez días ya puedan asumir funciones, es lo que esperamos. No, estimo que no va a ser (nuevos enfrentamientos con el Congreso). He visto en todas las bancadas la mejor voluntad de trabajar en conjunto”, manifestó este viernes.

Durante la ceremonia la parlamentaria electa por Fuerza Popular Martha Chávez subió al estrado para recibir su credencial, dinámica que se estaba realizando con los todos los legisladores, sin embargo la fujimorista rechazó tomarse la fotografía junto a Vizcarra.

PUEDES VER Martha Chávez desplanta a Vizcarra en entrega de credenciales y recibe el rechazo del público [VIDEO]

Inmediatamente recibió las críticas de los asistentes, así como de los usuarios en redes sociales. El congresista Alberto De Belaunde tildó al acto como un “gesto político malcriado”. En tanto, su compañero de partido Diethel Columbus, no asistió a la entrega.

Por otro lado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, sostuvo que en los próximos días el organismo electoral al que representa invitará a los voceros de las 9 bancadas a una reunión técnica a fin de hablar sobre la reforma electoral y los alcances del código electoral.

Asimismo, Ticona llamó a las organizaciones políticas a reflexionar sobre la importancia de las agendas legislativas y a cumplir con las propuestas planteadas en la campaña electoral “mas allá de las declaraciones de mera buena voluntad”.