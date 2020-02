Al salir de la ceremonia de entrega de las credenciales a los 130 parlamentarios electos en los comicios del 26 de enero, Edgar Alarcón, legislador de Unión por el Perú (UPP), señaló que las investigaciones en su contra no son impedimento para que encabece una comisión en el nuevo Congreso.

"Me gustaría presidir la comisión de Fiscalización si me dan la oportunidad. De ninguna manera (investigaciones en mi contra me impiden presidir una comisión). La ley me faculta, si tuviera una sentencia sí estaría invalidado”, expresó Alarcón.

Cabe resaltar que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima a cargo de Zoila Sueno Chirinos formalizó una investigación preparatoria contra el parlamentario de UPP, difundida el 17 de febrero.

El delito que se le imputa es el supuesto peculado doloso, por presuntamente haber gastado para su uso personal casi 9 mil soles provenientes de los recursos públicos de la Contraloría General de la República.

Los hechos señalados contra el excontralor se remortan a los años 2012 y 2013, cuando Alarcón laboraba en un puesto previo, como gerente central de Operaciones de la entidad fiscalizadora.

Sobre sus intenciones de presidir las comisiones del Congreso, como la de fiscalización, cabe resaltar que es la Junta de Portavoces la encargada de denominar a los integrantes de estos diferentes grupos de trabajo. Acto seguido se escogerá por votación al presidente de cada una.