Partido Morado buscará presidir las comisiones de Justicia y Educación del Congreso

La bancada del Partido Morado reiteró su interés en presidir las comisiones de Justicia y Educación del Congreso, señaló Francisco Sagasti al culminar la ceremonia de entrega de credenciales a los nuevo parlamentarios por el Jurado Nacional de Elecciones.

Precisó que su partido llevará a la Junta de Portavoces dicha propuesta cuando toque definir el cuadro de comisiones. Por otra parte, se mostró en contra de que congresistas con investigaciones en curso presidan alguna de las comisiones, a propósito de lo expresado por Edgar Alarcón.

PUEDES VER Alarcón: Investigación en mi contra no me impide liderar Comisión en el Congreso

"Vamos a escuchar las propuestas de los partidos. En la junta de portavoces nos vamos a sentar a ver cómo se dividen esas comisiones. Vamos a tomar en cuenta la proporcionalidad, pero también la capacidad de las personas. En general es complicado que una persona investigada presida una comisión, creo que ellos [la bancada de UPP] son conscientes de eso”, declaró a la prensa.

Cabe resaltar que al salir de la ceremonia de entrega de las credenciales, Edgar Alarcón señaló que las investigaciones en su contra no son impedimento para que encabece una comisión en el nuevo Congreso.

"Me gustaría presidir la comisión de Fiscalización si me dan la oportunidad. De ninguna manera [investigaciones en mi contra me impiden presidir una comisión]. La ley me faculta. Si tuviera una sentencia sí estaría invalidado”, expresó el parlmentario de la bancada Unión por el Perú (UPP).

Juramentación del nuevo Congreso 2020

La juramentación del nuevo Congreso no pasaría del 10 de marzo, estimó el parlamentario electo de Acción Popular, Manuel Merino de Lama.

Durante ese tiempo, los congresistas podrán entregar su declaratoria jurada de bienes y rentas, su credencial como legisladores y los demás documentos que soliciten, señaló para Andina.