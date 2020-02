¿Sin vacuna contra la inmunidad?

Si algo había de claro en el –por momentos– soporífero debate previo a las últimas elecciones para el Congreso, era que la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria fue el único punto en el cual el consenso de prácticamente todas las listas en competencia era unánime. Como se trataba de una oferta muy popular, casi ningún grupo quería arruinar la fiesta.

Salvo Fuerza Popular que, como hemos visto en los últimos años, había hecho de esta prerrogativa congresal un recurso para el blindaje más delirante. Ahora, sin embargo, tenemos que algunos grupos que levantaron afanosamente esa bandera, una vez confirmado que tendrán curules, se muestran nebulosos, imprecisos. O incluso apelan a galimatías al pronunciarse.

De las nuevas bancadas que se estrenarán próximamente, solo cuatro mantienen su propuesta de eliminar la inmunidad totalmente: el Partido Morado, el Frente Popular Agrícola del Perú, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Acción Popular, el Frente Amplio, Unión por el Perú y Podemos Perú han comenzado a matizar lo que dijeron fogosamente en sus campañas.

La actual legislación establece que los parlamentarios gozan de inmunidad desde que son elegidos hasta un mes después de que finalizan sus funciones. Es decir que, en ese lapso, no pueden ser procesados o encarcelados, a no ser que el propio Congreso, con una votación de dos tercios de los parlamentarios, levante tal facultad y permita que la justicia actúe.

Una modificación reciente a la norma establece que si, pasados 45 días, el pedido de levantamiento de inmunidad no se resuelve, la Corte Suprema de Justicia puede pedir al Tribunal Constitucional que resuelva el caso. Hasta allí se llegó en julio del año pasado, sudando un poco, pero lo que se ve hoy es que de los nuevos congresistas irrumpen otros planteamientos.

Unión por el Perú propone que sea una ‘Junta de Notables’ (una idea que no tiene nada de notable) la que decida. Acción Popular dice que debe hacerlo la Junta Nacional de Justicia. Y el Frente Amplio que se debe mantener, pero que un pedido de levantamiento no puede durar más de 10 días. Podemos Perú, por último, “está evaluando” el tema, a pesar de que Daniel Urresti, su rumboso jefe de bancada, siempre insistió en que está de acuerdo con el fin de la inmunidad.

No es que un parlamentario no necesite algún tipo de protección legal para cumplir su función. Pero se ha traficado tanto con esto que, en los hechos, parecía que se trataba de la ‘impunidad’ parlamentaria. Algo que, por supuesto, la ciudadanía rechaza y que los nuevos congresistas tienen que leer con atención, para no decidir algo que los convertirá en “los de siempre”.