Luego del desplante de Marta Chávez hacia Martín Vizcarra durante la entrega de credenciales a los congresistas, Alberto de Belaunde calificó el hecho como un “gesto político malcriado”.

Durante el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, la parlamentaria de Fuerza Popular declinó tomarse la fotografía oficial con el presidente y otras autoridades del JNE.

PUEDES VER Martha Chávez desplanta a Vizcarra en entrega de credenciales y recibe el rechazo del público [VIDEO]

“Hay gestos políticos malcriados o anacrónicos. La mejor respuesta de los que no estamos de acuerdo con ellos es no difundirlos. No ayudemos a que los autores cumplan sus objetivos poco sanos”, escribió el congresista del Partido Morado sobre el incidente a través de Twitter.

Por su parte, Martha Chávez declaró a la prensa que no necesita tomarse una fotografía con Martín Vizcarra.

“No es ningún desplante. En todo caso, si hablamos de desplante, lo está haciendo el señor Vizcarra al perder cuatro o tres preciosas horas en lugar de ir al sur, donde lo están esperando y nuestra gente está padeciendo los desastres producto de la no prevención”, señaló.

PUEDES VER JNE hace la entrega de credenciales a congresistas electos

Entrega de credenciales a congresistas 2020

Este viernes 28 de febrero se desarrolló la ceremonia de entrega de credenciales a los congresistas electos para completar el periodo parlamentario 2020-2021.

El presidente del organismo, Víctor Ticona, aperturó el encuentro con la asistencia del Pleno del JNE, el presidente de la República, Martín Vizcarra, y los 130 legisladores.

¿Cuándo se instala el nuevo Congreso 2020?

El nuevo Parlamento podría instalarse entre el 9 y 10 de marzo si se aceleran los trámites documentarios, estimó el congresista electo por Acción Popular Manuel Merino de Lama.

En declaraciones con Andina, el posible presidente de la Mesa Directiva indicó que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el envío al Congreso del acta del proceso realizado.