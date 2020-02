Bancadas mantienen discrepancias sobre el retorno a dos cámaras

Son pocas las bancadas políticas que se han pronunciado a favor del retorno de la cámara de senadores y la cámara de diputados en el Congreso de la República. En esta línea están el Partido Morado, Unión por el Perú, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Aunque UPP y AP señalan que se debe debatir el resultado del referéndum que rechazó la propuesta. APP dice que apoya las reformas políticas, pero dentro de la bancada no hay una postura uniforme.

PUEDES VER Ciudadanía pide bicameralidad, inmunidad fuera del Congreso y primarias abiertas

Otros dicen que es un tema importante pero no urgente, y que en todo caso lo propondrían para aplicarlo el 2026 o 2031. Entre ellos, Somos Perú. Pero también están los que aún no han tomado una decisión como es el caso de Fuerza Popular y el Frepap. Podemos Perú está en la misma situación, pero dice que apoya las reformas políticas.

Francisco Sagasti, del Partido Morado, refiere que ya manifestaron su apoyo en la propuesta partidaria número 22 .

“Estamos de acuerdo con la bicameralidad, pero hemos hecho una propuesta para discutir con los otros partidos en cuanto al número de senadores, cómo se va a elegir, si va a ser por cinco años, si esto va amarrado con renovación por tercios o no. En fin, no es cuestión de crear un Senado así por así”, anotó el virtual congresista.

José Vega, de Unión por el Perú, explica la posición del partido.

“Nosotros sí estaríamos de acuerdo en volver a tener cámara de senadores y diputados. Es importante tener en cuenta que el gobierno hizo una consulta en el referéndum y fue rechazada. Estamos de acuerdo pero lo tenemos que debatir para precisar algunos puntos de esta reforma”, indicó.

Por su parte, Rennán Espinoza, de Somos Perú, considera que para ellos este es un tema importante pero no urgente, pero que si fuera tratado en el Congreso se deberá considerar lo que obtuvo en el referéndum.

“Ahí se dijo no a la bicameralidad en la medida de que esto guardaba un propósito detrás, que era una reelección encubierta de aquellos que acababan de ser electos, aún cuando la propuesta hablaba de no reelección. De ahí que no estamos de acuerdo totalmente. Lo propondríamos para el 2026, el 2031; que no sea de aplicación el 2021 bajo ningún concepto”, sostiene.

Otto Guibovich precisa que en Acción Popular creen en la bicameralidad pero también consideran que hay un referéndum de por medio.

PUEDES VER José Vega niega que Yeni Vilcatoma tenga presencia política en UPP

“Es un tema que tenemos que tratarlo en las reuniones con otras bancadas para hablar un mismo idioma. Pero sí, en el fondo nosotros creemos en la bicameralidad, yo particularmente creo en la bicameralidad, que se cree una cámara reflexiva, una cámara que evite la confrontación y la crisis permanente que tanto daño nos ha hecho en el tiempo”, estima.

En el Frente Amplio, Lenin Checco indica que este conglomerado político respeta el referéndum donde la población dijo no a la bicameralidad.

“Nosotros creemos y vamos en esa lógica que ha planteado la comisión de altos notables con respecto a la reforma electoral y a la bicameralidad. No queremos que el Senado sea una instancia elitista que no permita que la ciudadanía sea representada en él. En esta lógica, el Frente Amplio dijo no en su momento y lo ratificamos ahora”, anota.

Fuerza Popular aún no ha tomado una posición como bancada, según informa Diethell Columbus.

“Cada uno de los quince puede tener una opinión personal muy respetable, pero colectivamente aún no hemos consensuado una posición”, dilucida.

Cecilia García, de Podemos Perú, también indica que no han sentado una posición pero que en líneas generales apoyan las reformas políticas.

En Alianza para el Progreso, Carmen Omonte considera que el tema está dentro de las propuestas de reforma política pendientes y que su aprobación está ligada a mantener el mismo presupuesto. “Aún no hay una posición oficial, pero va en esa línea”, añade.

PUEDES VER Marco Arana denuncia que policías habrían secuestrado a excandidato del FA

Al ser consultado Omar Chehade dijo que la postura de APP es de apoyo a la bicameralidad.

El FREPAP no se pronuncia sobre la bicameralidad como de ningún otro aspecto. Repiten que lo harán más adelante.

“Hay que entender el contexto”

Respecto a la postura de algunos partidos para que se tomen en cuenta los resultados del referéndum sobre la bicameralidad, Hernán Chaparro, del Instituto de Estudios Peruanos, consideró que también hay que estimar la actitud inicial de la gente, recogida en encuestas, que fue de apoyo.

“Luego de que el Congreso -rechazado por la votación de enero- modificara y alterara la propuesta de esta reforma, es que el presidente Martín Vizcarra sale a pedir que voten en contra. No es que la gente la haya rechazado en el referéndum, sino que rechazó lo que hizo el Congreso. Hay que entenderlo en este contexto. Hoy se podría retomar esta propuesta sin los vicios que quedaron”.