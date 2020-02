José Vega: “Nosotros no vamos a dar la confianza al gabinete Zeballos”

¿Está o no está su bancada de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria?

Estamos de acuerdo con la eliminación, pero que no solo se incluya al Parlamento, también a los miembros del TC, vocales supremos, fiscales supremos y otras instituciones. Creo que los privilegios deben acabarse para todos y hasta para el propio presidente.

¿Por qué no quieren reunirse y conversar con el Ejecutivo?

Lo que pasa es que el Ejecutivo, en la primera invitación, solo busca hacer una foto para decir ‘acá estamos’, cuando en la práctica la procesión va por dentro. En nuestro país la inseguridad campea por doquier y el Gobierno está desbordado, es un flagelo que todos los días nos afecta y no hay avances. El desastre de la reconstrucción del norte es otro problema, por ejemplo, que hasta hoy no se resuelve.

¿Y ustedes no le quieren dar esa foto?

Por supuesto que no, nosotros no queremos posturas, poses, con eso no ganamos nada.

En el futuro, ¿sí estarían dispuestos a reunirse?

La siguiente reunión que venga vamos a dialogar.

Sobre la confianza al gabinete, ¿se la van a dar o no?

Nosotros no la vamos a dar. El presidente ha debido cambiar este gabinete, porque está seriamente afectado, deslegitimado por los temas de Odebrecht con la destitución del procurador en la que han participado varios ministros, incluido el premier.

PUEDES VER UPP no otorgará el voto de confianza al gabinete de Vicente Zeballos

Pero ya se han cambiado varios ministros...

Es un parche, no ayuda, la verdad. Este Gabinete está muy desgastado, mantenerlo creo es un desafío del presidente. Por resultados ya están jalados.

Han vuelto a salir unas fotos de una fiesta en Brasil durante el 2006, cuando usted era vicepresidente del Congreso, que lo comprometen con Javier Velásquez Quesquén. ¿Ninguna autocrítica?

Después de casi 14 años, un diario saca un hecho que ellos saben se investigó por cuatro meses. Lo único que hicieron con esas fotos fue sacarme de carrera a la presidencia del Congreso.

PUEDES VER Piden 12 años de cárcel para Edgar Alarcón, virtual congresista de UPP

Se investigó, pero en la Comisión de Ética, donde estaban sus colegas de UPP y representantes del Apra, que era el partido de Velásquez Quesquén.

Sin embargo, no éramos el factor decisivo. Una comisión especial de Ética fue a Brasil e investigó. Nunca hubo dicha borrachera y Caretas (primer medio en difundir las fotos) se rectificó, porque esa foto no representaba lo que ocurrió. Porque nosotros nos oponemos al Gobierno es que aparece la comparsa de un diario. Yo no gasté, no participé en ningún acto como aparece en esas fotos.

Es decir, ¿la foto es real, pero no es representativa de su viaje?

No refleja la realidad, porque cuando Caretas saca que estamos durmiendo, estoy en un centro donde hay una sala para descansar y este señor tomó fotos de mala fe.

PUEDES VER

¿Cuál es la línea de su partido, que ha llevado a personajes como Ollanta Humala y ahora a Antauro, quienes tienen características completamente distintas?

El partido es un partido nacionalista, democrático, descentralista y revolucionario, esa es nuestra filosofía. En 2011, Ollanta encabezó la plancha presidencial, fue el mensajero de una propuesta de cambio que aspiramos en ese momento, sin embargo, después de culminado el proceso electoral, él tuvo otra postura y por lo tanto nos dividimos y eso trajo debilitamiento en el partido. El 2011 gana, pero, en la segunda vuelta, con la hoja de ruta se va fuera de ruta y ahora están en ruta a la cárcel. Él traicionó al pueblo, nos traicionó a nosotros.

De aprobarse, ¿aplicarían la pena de muerte a Ollanta Humala?

La pena de muerte es para toda aquella persona que delinque y que roba recursos públicos. Todas aquellas personas que están implicadas en actos de corrupción, para nosotros no hay privilegios.