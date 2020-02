La designación del exministro Francisco Petrozzi en la embajada en Alemania ayuda a tener un mejor entendimiento de las prioridades del gobierno del presidente Martín Vizcarra.

La resolución ministerial que lo designó como agregado cultural en Berlín la firmó anteayer el canciller Gustavo Meza Cuadra por un pedido de Palacio.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus enfoques culturales personales, pero no hay duda de que Petrozzi es alguien vinculado a la cultura peruana y que, incluso, tuvo aportes interesantes en esa dirección desde el Congreso –donde empezó en Fuerza Popular y acabó en el Partido Liberal–, como la ley del cine.

Su paso como ministro de cultura, en cambio, fue tan breve como accidentado, pues terminó destituyendo al presidente de TV Perú en un contexto en el que Palacio de Gobierno y la PCM al mando de Vicente Zeballos se quejaban de que Canal 7 no satisfacía las necesidades de cobertura de la actividad presidencial, lo cual Petrozzi transmitía con mucho entusiasmo.

Pero Petrozzi hizo algo más en las postrimerías de su paso como ministro de cultura, que Palacio apreció y que parece haber sido recompensado ahora con una posición diplomática en Berlín: firmar el 27 de noviembre –pocos días antes de dejar el fajín– el decreto de urgencia 018 que permitió medidas extraordinarias para la promoción de los proyectos priorizados por el plan nacional de infraestructura para la competitividad, el cual hizo posible el otorgamiento del certificado de inexistencia de restos arqueológicos indispensable para la construcción del aeropuerto de Chinchero.

Quien lea regularmente esta modesta columna sabrá que no es enemig a de la inversión. Al contrario. Pero no le deja de sorprender que un gobierno que al primer grito contra una inversión se sube asustado a una silla como quien vio al ratón y paraliza todo, siga adelante, contra viento y marea, con el proyecto de Chinchero pese a los numerosos cuestionamientos planteados y que aún no se han levantado.

Por eso, sin descartar que Petrozzi pueda tener un buen desempeño a favor de la cultura peruana en Alemania, su nuevo encargo parece un viaje express desde Chinchero hasta Berlín.