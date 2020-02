El exdefensor del Pueblo Walter Albán mostró su oposición a que el Ministerio del Interior esté a cargo de un policía o expolicía, en referencia a Carlos Morán.

Resaltó que siente mucho respeto por los policías, sin embargo, son roles y funciones distintas. “Así como el Ministro del Interior no puede ponerse a patrullar calles, tampoco creo que corresponda a un policía de carrera que dirija ese ministerio”, señaló el abogado a Canal N.

De acuerdo a Albán, tener una formación policial o castrense no significa que los policías no puedan desarrollarse en el ámbito político. No obstante, en palabras del exdefensor, no es una “combinación” recomendable para aconsejar medidas a favor de la ciudadanía.

En ese sentido se refirió a la medida de reducir el resguardo policial a funcionarios del Estado. “Creo que fue una cuestión precipitada. El presidente de la República dijo que era solo un tema en estudio y hay una discusión constitucional”, comentó.

PUEDES VER Omar Chehade pidió agente de la PNP como seguridad

Walter Albán también habló sobre la designación de Susana Vilca como ministra de Energía y Minas pese a los cuestionamientos por sus vínculos con la minería informal. "Este gobierno debería asumir que hay debilidad institucional en el país. Deberían ser más prudentes respecto a crear flancos innecesarios, comentó.

El exdefensor, finalmente, fue consultado respecto a la actual situación del exgobernador de Lambayeque, Yehude Simon y el expremier César Villanueva, ambos detenidos y vinculados a supuestos actos de corrupción. El exdefensor se mostró sorprendido y apenado por la trayectoria de los implicados.

Hace unos días Albán declaró acerca de la probable pena de prisión preventiva que recibiría Simon Munaro. “Hay elementos muy fuertes para esta detención preliminar, y me imagino que, siguiendo los antecedentes el Ministerio Público van a pedir 36 meses de prisión preventiva", declaró para RPP.