El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia anunció que el testimonio de Rómulo León Romero, hermano de la aprista Luciana León ha confirmado su hipótesis de la existencia de la organización criminal Los Intocables Ediles en la Municipalidad de La Victoria.

El administrado de 45 años declaró ante el representante del Ministerio Público el último martes desde un centro de rehabilitación ubicado en Chosica, dedicado a tratar a personas con adicciones.

“Nos sentimos totalmente satisfechos con lo que venimos recabando. Para nosotros confirma lo que estábamos pensando. Para nosotros va a confirmando la situación. Tenemos una fortaleza que son los testimonios de los aspirantes a colaborador eficaz corroborados con los audios interceptados”, declaró el fiscal en entrevista con RPP.

Según se conoció, Rómulo León solicitó de manera voluntaria confesar ante el mismo fiscal Abia los detalles del modus operandi de la banda criminal Los Intocables Ediles y también de la participación que tuvo su hermana Luciana León.

El representante del Ministerio Público señaló este miércoles que la diligencia del interrogatorio a Rómulo León Romero parecía que no se iba a efectuar por “las idas y venidas”.

El hijo del exministro aprista en anteriores ocasiones evitó declarar ante el fiscal Reynaldo Abia faltando a tres citaciones en las que fue convocado. Sin embargo, su postura cambió en los últimos días al solicitar dar su testimonio ante el Ministerio Público.

La vivienda de Rómulo León Romero también fue allanada el pasado octubre del 2019. Foto: PNP.

Caso Los Intocables Ediles a juicio oral

Por otro lado, el fiscal Reynaldo Abia señaló que cuentan con todod los elementos necesarios para que el caso de Los Intocables Ediles en la Municipalidad de La Victoria continúe de manera directa a juicio oral sin necesitar el pase a la investigación preparatoria.

Explicó que esta decisión también se debe a que el Ministerio Público debe estar a la altura de las circunstancias porque el caso está totalmente claro.

Los intocables ediles y la red de contactos en los que está involucrada Luciana Léon. Foto: Gerson Cardoso/La República.

“Tal vez no necesitamos culminar la investigación sino irnos de frente a la acusación. La Fiscalía tiene que responder y nosotros tenemos que estar a a la altura de las circunstancias, si para nosotros el caso está totalmente claro entonces no le vamos a dar mucha vuelta. No descartamos hacer la acusación directa”, resaltó.

Asimismo, indicó que en el transcurso de los días incluirán a nuevas personas por lo que aplicarán algunos mecanismo inéditos. Luciana León, aún integrante de la Comisión Permanente, afronta impedimento de salida del país por el plazo de 336 meses, al estar investigada por el mismocaso de Los Intocables Ediles pero por la Fiscalía de la Nación al ser una alta funcionaria.