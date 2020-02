Están de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero no solo para los congresistas, sino para otras instituciones del Estado. José Vega alegó que nadie debe tener privilegios ni siquiera el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien tiene esta prerrogativa.

Asimismo, expuso que el Ejecutivo siempre busca hacer una foto para la opinión pública, sin embargo, existen temas más importante en agenda como el desastre del norte, la corrupción y la inseguridad, por lo que UPP decidió no asistir a las reuniones con el gobierno.

“El Estado está mirando más una foto para mantener la popularidad y nosotros no queremos posturas o poses porque con eso no ganamos nada”, añadió.

El virtual congresista señaló que el Gabinete Ministerial, liderado por Viente Zeballos, está seriamente afectado, por lo que mantenerlo es un desafió de Vizcarra.

“A este Gabinete no le vamos a dar la confianza (...) Hay más de una bancada que no va a dar el voto porque consideran que está desgastado y deslegitimado”, precisó.

Por otro lado, se refirió a las fotos que proceden del 2006, donde el entonces congresista viajó a Brasil para temas oficiales, pero supuestamente terminó en compañía de dos garotas.

Según el vocero de UPP, esto fue desmentido, pues nunca pasó lo que se señaló en su momento. Además, manifestó que es curioso que estas fotos salgan a la luz cuando el partido al que representa decide oponerse al Gobierno.

“Me quisieron sacar de la carrera a la presidencia del Congreso. Yo no gasté, no participé y no hice ninguno de los actos que aparecen en esas fotos (...) No reflejan la realidad”, respondió.

Vega afirmó que no han pensando en incluir políticamente a Yeni Vilcatoma, pues solo está viendo el aspecto legal de Antauro Humala.

