Cusco: Verónika Mendoza reclama que el Gobierno no tiene claridad en proyectos del sur

Luis Álvarez Guevara

Cusco. La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, denunció una campaña mediática para declarar inviables los megaproyectos del sur: el Gasoducto del Sur y el aeropuerto de Chinchero. No obstante, en el caso del futuro terminal aéreo, la lideresa instó al Gobierno a realizar bien los estudios para evitar daños en el patrimonio cultural.

Para la exparlamentaria, es inconcebible que, luego de 15 años de iniciada la explotación del gas de Camisea, recurso energético extraído de Cusco, este no beneficie a sus habitantes.

La construcción del Gasoducto del Sur para explotar este combustible limpio se paralizó por los actos de corrupción que implicaron a Odebrecht. El Gobierno canceló el contrato al consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Ningún banco quería avalar un proyecto con empresas que tenían problemas de corrupción.

“El contrato se cayó por corrupción y debe investigarse, pero esto ocurrió hace tres años y no se retomó. Si esto se hubiera hecho en su momento, no tendríamos los tubos botados. Además, estamos pagando para que no se oxiden”, refirió.

Mendoza fue crítica con el gobierno de Martín Vizcarra, el cual hace nuevos estudios con la consultora Mott MacDonald para revisar la viabilidad del gasoducto. El estudio se efectúa, aunque ya se sabe que las reservas de gas —en los lotes 58, 88 y 56— están garantizadas y existe una demanda que espera por el combustible: familias, transportistas e industria. Con el gas en el sur, varios empresarios invertirían en Cusco y Arequipa. No lo hacen porque en Lima disponen de ese combustible, que les ahorra costos de producción. Su energía es más barata que la proveniente del combustible fósil o la hidráulica.

En los últimos días, Contugas propuso Costa Sur, un gasoducto cuyo trazo recorrería las ciudades costeras. “Nuevamente, se está abriendo una campaña anti Gasoducto del Sur. Tratan de confundir temas de corrupción con la necesidad de la gente de tener gas”, citó.

Aeropuerto sin vuelo

La excandidata manifestó que el Gobierno debe informar de los estudios para el Aeropuerto Internacional de Chinchero, “El Cusco merece un buen aeropuerto, pero no puede ser hecho a la mala, con engaños. Se dice que ya está en marcha y es mentira, recién se hizo un convenio con Corea, que brindará asesoría técnica. Es decir, recién se harán los estudios”, finalizó.

Mendoza llamó a la unión de los cusqueños y sus autoridades para reclamar por los proyectos que redundarán en más empleo y mejores condiciones de vida.