José Vega niega que Yeni Vilcatoma tenga presencia política en UPP

El portavoz de Unión Por el Perú (UPP), José Vega, aseguró que Yeni Vilcatoma no es parte de los acuerdos políticos del partido, sino que solo apoya al equipo de abogados de Antauro Humala, quien fue sentenciado a 19 años de cárcel efectiva por liderar el ‘Andahuaylazo’.

En entrevista con Sigrid.pe, el electo congresista para el nuevo periodo legislativo 2020-2021, aclaró que los dirigentes de la organización política no han conversado con la exfujimorista, quien solo tiene contacto con el hermano del expresidente Ollanta Humala.

José Vega aceptó que Antaurio Humala tendrá influencia en los proyectos de ley que Unión Por el Perú trabaje en el nuevo Congreso. Foto: La República.

“Políticamente no hemos conversado con ella. No ha sido planteada. Ella es abogada y puede brindar servicios. Nosotros tenemos las cosas claras, no hemos conversado ni hay propuestas en el tema político, solo en el profesional”, enfatizó Vega.

Vilcatoma como abogada de Antauro Humala

El representante de UPP precisó que la exparlamentaria Yeni Vilcatoma asesora en el aspecto legal a Antauro Humala, en específico en el recurso de revisión que su defensa legal va a plantear ante el Poder Judicial con el objetivo de conseguir su libertad.

“Ella como abogada ha conversado con Antauro (Humala) para también ser parte del equipo de abogados y que ve a la defensa, en este proceso del recurso de revisión que se va a plantear al poder judicial”, indicó.

En octubre de 2019 se conocieron las visitas que Yeni Vilcatoma hizo a Antauro Humala. Composición: La República.

No obstante, según informó Perú21, otros asesores del equipo de abogados del líder etnocacerista han mostrado su incomodidad y desacuerdo con la participación de Yeni Vilcatoma en las estrategias judiciales que trabajen.

Uno de ellos es Virigilio Acuña, expostualnte al Parlamento, quein la calificó como “harina de otro costal” al considerarla que sigue los lineamientos de Fuerza Popular.

El equipo de defensores legales consideran que en la primera mitad de marzo interpondrán ante la Corte Suprema el recurso de revisión contra la condena de 19 años del también es candidato al Congreso.

La relación entre Yeni Vilcatoma y Antauro Humala se conoció cuando la fujimorista visitó al presidiario en setiembre del 2019 para supuestamente una reunión de asesoría legal. Al respecto la entonces congresista aseguró en esa época que “mantiene las puertas abiertas” para formar una alianza partidaria con el líder etnocacerista para el 2021.