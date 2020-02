Aportes a campaña de Yehude Simon pasaron por Miami

La detención del exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simón Munaro se sostiene en cuatro transferencias de dinero que la constructora brasileña Odebrecht realizó a una empresa de transportes con sede en Miami y que según el exsuperintendente Jorge Barata están relacionadas con pagos que buscaron atender diversas dificultades del proyecto de irrigación Olmos-Tinajones.

Las transferencias de dinero fueron realizadas desde la offshore Klienfeld Services a la empresa Comet Cargo & Courier INC a los codinomes “Gorno”, “Terco”, CON1, CON2, CON. Jorge Barata ha dicho que estos codinomes no son unipersonales, pues no refieren a una persona específica, sino a pagos realizados para atender diferentes dificultades del proyecto y a líderes regionales.

Transferencia a Miami

Una transferencia de 78 mil dólares realizada el 10 de octubre del 2006 al codinome "Gorno" y otra, del mismo día, por mil dólares, registrada bajo los alias CON1, CON2, CON. Luego, el 23 de octubre del 2006 se registra otro envío de dinero por 78 mil dólares, también a "Gorno". Una cuarta transferencia de 15 mil dólares el 23 de enero del 2007 al codinome "Terco".

El exsuperintendente de Odebrecht aún no ha precisado las razones y motivos específicos de estos pagos y si estas transferencias están relacionadas con el aporte por 300 mil dólares que dijo haber realizado a la campaña regional de Yehude Simon.

Barata ha dicho que el año 2006 Odebrecht apoyó activamente la candidatura de Simon Munaro a la reelección como gobernador regional de Lambayeque con aportes dinerarios y profesionales para que cuente con un plan de campaña. “Es así que se contrató a la empresa encuestadora Vox Populi para elaborar investigaciones de opinión pública destinadas a identificar la intención de voto para las elecciones regionales, así como un asesor de campaña, el señor Eliseo Piris Thenarde. La empresa se llama Set Comunicación de Marketing”.

Luego, Barata precisó que los aportes dinerarios se realizaron a los señores Javier Málaga Cocchella, ya fallecido, y a Pablo Salazar Torres, a lo largo del 2006 e inicios del 2007, que se habrían utilizado para la inscripción del partido Humanista Peruano y otros gastos de campaña.

Vox Populi en Brasil

A diferencia de otras declaraciones sobre aportes, el exejecutivo de la constructora brasileña no ha precisado en qué circunstancia se pidió el aporte, quién fue la persona que lo realizó y si Simon Munaro tuvo conocimiento y agradeció el apoyo económico.

Se requería la ampliación de la declaración de Barata para tener más precisiones. La defensa del líder político ha establecido que la encuestadora Vox Populi fue registrada en el Perú el 26 de enero del 2007 y ya había empezado a trabajar el 1 de abril del 2007, en fechas posteriores al supuesto apoyo de Odebrecht.

Extraoficialmente se habría dicho que los pagos fueron realizados a Vox Populi de Brasil, fundada en 1984 en la ciudad de Belo Horizonte, en Minas Gerais, que realiza encuestas en Brasil y otras partes del mundo.

Relación con el Apra

Otro dato que debe precisarse es la intervención de la empresa Comet Cargo & Courier Inc en esta trama. Esta empresa también aparece como receptora de los pagos que Odebrecht habría realizado para apoyar la campaña presidencial del expresidente Alan García Pérez.

Comet Cargo & Courier Inc, según los registros del estado de La Florida, tiene sede en el número 6641 en la Nw 82 and Avenue, Miami y cerró sus actividades el 2005. Su presidente y vicepresidente fueron Mauricio y José Araníbar.

Según la documentación entregada por Odebrecht, el 24 de junio del 2004 a esta empresa se hizo una transferencia de US$ 40 mil dirigida al codinome “Laque”, que sería Luis Alva Castro. El 12 de diciembre del 2006 también se registra una transferencia a una cuenta de esta empresa por 490.000 dólares, que estaría vinculada al exsecretario de la presidencia Luis Nava Guibert y a su hijo Luis Nava, bajo los seudónimos “Chalan” y “Bandido”.

Esto supone que Comet Cargo & Courier Inc es posiblemente otra empresa de fachada del Sector de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht. La Fiscalía tendrá que seguir la ruta del dinero para poder establecer la relación de Simon con esos pagos.

En la disposición de investigación preparatoria y el pedido de detención preliminar tampoco queda claro de qué manera Yehude Simon favoreció a Odebrecht en el proyecto de irrigación Olmos.

Desde 1920

Este proyecto de irrigación data de 1920, durante el Gobierno de Augusto B. Leguía, que desde esa época buscó trasvasar el agua del río Huancabamba para irrigar el valle de Olmos.

Fue relanzado en 1998, en el régimen de Fujimori, a cargo de Proinversión y así permaneció hasta que el Gobierno de Alejandro Toledo lo puso en concurso público y licitó la obra a favor de la Concesionaria Trasvase Olmos y se construyeron la presa Limón y el túnel Transandino.

Es probable que la Fiscalía espere que el exgerente general del proyecto Olmos Pablo Salazar Torres, también detenido, se acoja a la colaboración eficaz y ayude a llenar los vacíos en esta historia.

Tras filtrarse las declaraciones de Barata, Yehude Simon negó haber recibido cualquier pago ilícito y aporte, mientras que Salazar Torres ha guardado silencio desde entonces. Esto podría cambiar, dentro de la carceleta judicial, a cambio de su libertad.

“Esperamos poder interrogar a Jorge Barata”

“Nosotros no hemos tenido los fondos para viajar a Brasil y poder preguntarle a Jorge Barata si el señor Yehude Simon le pidió o agradeció el aporte. Esperamos en algún momento poder preguntarle eso”, señaló el abogado del exgobernador regional Edwin Espinoza.

Anotó que hasta ahora la Fiscalía no precisa de qué manera se pudo favorecer a Odebrecht en el proyecto Olmos que estuvo totalmente a cargo de Proinversión, que es parte del Gobierno central. “Como presidente regional, Simon Munaro no tenía forma de influir y controlar las decisiones del comité de Proinversión a cargo de la buena pro”, subraya Espinoza.

Agregó que la Fiscalía debe corroborar lo que dice el colaborador y que Yehude Simon ha venido prestando su colaboración para aclarar todos estos temas.