Yahir Simon: “Mi padre nunca huiría de un proceso ni lo obstruiría”

La Fiscalía señaló un presunto pacto colusorio en 2004 y pagos de Odebrecht para apoyar a Yehude Simon en el 2006...

Según Jorge Barata, Odebrecht le entrega mediante dos personas US$ 300 mil en el 2006. Pero no menciona que entrega directamente a Yehude Simon. El beneficio es el proyecto Olmos, pero este se licita en 2004. ¿Cómo se va a entregar dos años después el favorecimiento? Quien licitó el proyecto no es el Gobierno Regional de Lambayeque, sino Proinversión, que depende del Gobierno central y designa un comité especial.

¿Qué indicios hay de la recepción de dinero ilícito de la ‘Caja 2’?

Habría que preguntarle a la Fiscalía en qué parte el señor Jorge Barata indica que mi padre recibió el dinero. No existe una ruta establecida del dinero ni cómo llegó al Perú. Barata parece que es el que manda y ni siquiera se comprueba lo que dice sin más ahínco en obtener la verdad. No se ha determinado que mi padre recibió esa cantidad de dinero. Él también dice que, además de los aportes que supuestamente habría hecho a mi padre para su reelección en Lambayeque, pagó a la encuestadora Vóx Populi. Pero esta empresa no tuvo inscripción en Registros Públicos sino hasta 2007 y sus actividades recién comenzaron en abril de ese año, no en 2006. Ese es otro elemento incongruente señalado por el señor Jorge Barata.

¿Cómo han asimilado hasta el momento su detención preliminar?

No se puede dictar una prisión preventiva o una detención preliminar por el dicho de unas personas sin elementos probatorios suficientes que permitan tener que ahondar aún más en la investigación. Creemos en la justicia y que es importante indagar. Mi padre pidió que se le levante el secreto bancario, asistió a las citaciones y una de ellas estaba programada para el jueves de esta semana. No presumíamos que se le iba a dictar detención preliminar.

¿Cuántas propiedades tiene exactamente su padre?

En la parte inicial de la resolución se dice que tiene 5 propiedades. Pero solo tiene una en Surco y otros tres terrenos eriazos que juntos no superan los S/ 20 mil en un asentamiento humano. No tiene fundamento allanar esos terrenos. Otro predio, el de La Victoria, pertenece a mi hermano Yehude Simon Valcárcel.

Es posible que se le solicite prisión preventiva a Yehude Simon. ¿Cuál ha sido su conducta a la fecha?

Mi padre nunca huiría de un proceso y no obstruiría la investigación porque ya no es presidente regional. Tiene una familia y una propiedad. No hay elementos que puedan hacer dudar a la Fiscalía para que él afronte este proceso en libertad.

¿Cómo evalúa el desempeño de la Fiscalía en el caso?

Apoyamos la labor de la Fiscalía, no nos negamos a eso. Hay muchos culpables, sin embargo, no todos pueden estar metidos en el mismo saco.