Mark Vito vendió terrenos a empresarios del Club de la Construcción

Mark Vito Villanella parece un exitoso discípulo de Og Mandino, el famoso autor de El vendedor más grande del mundo. Con una sorprendente velocidad, a los pocos meses de haber concluido la campaña presidencial de su cónyuge Keiko Fujimori, Villanella vendió 11 terrenos industriales de propiedad de la inmobiliaria Indupark por 6.3 millones de dólares, entre agosto de 2016 y mayo de 2018. Por su intervención como corredor inmobiliario de su empresa MVV Bienes Raíces, ganó 203 mil 415 dólares. Esto es, más de 10 mil dólares mensuales.

Pero las aparentes excepcionales cualidades de Villanella comenzaron a esfumarse cuando el propietario de Indupark, Diego Farah Jarufe, relató quiénes fueron los compradores que le trajo el esposo de Keiko Fujimori.

En efecto, interrogado por los fiscales del Equipo Especial, Farah ofreció un detallado informe sobre las empresas y personas que hicieron las adquisciones de los terrenos industriales en Chilca de su compañía Indupark. De los 11 terrenos, 5 los compró la familia Siucho Dextre, por los que pagó 5.1 millones de dólares. Es decir, el 80 por ciento de la totalidad de ventas que logró Villanella.

El líder de la familia es Julián Siucho Dextre, presidente de San Martín Contratistas Generales, señalada como una de las empresas integrantes del Club de la Construcción. Mientras Julián Siucho era investigado por su presunta integración en el cártel de constructoras que pagaban sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional, a cambio de millonarias adjudicaciones de obras públicas, Villanella le vendió 5 terrenos de la siguiente manera:

a) Un predio por 2 millones 157 mil 265 dólares a nombre de Inmobiliaria San Antonio del Sur, de propiedad de los hermanos Julián, Iván, Raúl y Erika Siucho Dextre.

b) Un terreno por 269 mil 196 dólares a nombre de Iván Siucho Dextre, miembro de San Martín Contratistas Generales.

c) Un predio por 421 mil 365 dólares a Julián y Érika Siucho Dextre, presidente e integrante de la constructora mencionada.

d) Un terreno por 1 millón 925 mil 090 dólares a nombre de Inmobiliaria San Antonio del Sur, de los hermanos Siucho Dextre.

e) Un predio de 331 mil 269 dólares a nombre de Raúl Siucho Dextre, director de San Martín Contratistas Generales.

Mark, el veloz

Los fiscales preguntaron al dueño de Indupark, Diego Farah Jarufe, cómo es que conoció a Mark Vito Villanella, el aparente discípulo de Og Mandino. A Farah le cayó del cielo. Dijo a los fiscales:

"La empresa MVV Bienes Raíces representada por Mark Vito Villanella se contacta con nosotros, es decir, conmigo, porque se entera de nuestro desarrollo de venta de lotes industriales y ofrece sus servicios de corretaje inmobiliario. Me imagino que obtuvo mi teléfono a través de otros corredores. Me indicó que estaba especializándose en lotes industriales y que podía tener clientes interesados en comprar nuestros lotes".

Los "clientes interesados" eran los hermanos Siucho Dextre, los más interesados de todos los que conocía Villanella porque compraron por una suma que alcanza el 80 por ciento del total que vendió Indupark. El vínculo no es nuevo.

Los Siucho Dextre aportaron a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y Julián Siucho postuló en la lista de regidores por Fuerza Popular para la alcaldía de Surco en 2014. El local de Manuel Olguín 231, precisamente en Surco, donde se organizaron los cócteles simulados para justificar los ingresos de la campaña fujimorista, es de propiedad de los Siucho Dextre. Todo encaja.

Por si fuera poco, Jorge Yoshiyama Sasaki delató a Julián Siucho Dextre como uno de los asistentes a las reuniones entre representantes de empresas del Club de la Construcción con Keiko Fujimori. Los que participaban aportaban una suma por cada encuentro, pero 1.000 soles y luego 1.000 dólares. El dinero lo acopiaba Jorge Yoshiyama.

“El grupo estaba desde 2013 hasta finales de 2015. Los integrantes de este grupo de apoyo me entregaban a mi en efectivo 1000 soles mensuales, los cuales yo los entregaba a Keiko Fujimori cuando la veía. Para 2015, ella pidió que el monto a donar se subiera a 1000 dólares. Me parece que fueron los últimos seis meses del año. Los integrantes de este grupo fueron Fernando Espá, Federico Aramayo Málaga, Julián Siucho, Carlos Urrea, Bernardo Álvarez Calderón, José Sam, José Antonio Osterling, Miguel Castro Grández y otros que no recuerdo en este momento”, dijo Yoshiyama, textualmente.

También era parte de las citas clandestinas el empresario José Sam Yuen, delatado por su exbrazo derecho, Javier Bisso López de Romaña. Bisso afirmó que Sam le instruyó reclutar a 11 falsos aportantes. Sam no solo lo reconoció, sino también aceptó que en las reuniones en las que estuvo Keiko Fujimori, también se enconbtraba Mark Vito Villanella, el presunto discípulo de Og Mandino, El vendedor más grande del mundo.

Sí, todo encaja.

Marido y mujer

En esos cónclaves asistía clavado la cabeza de San Martín Contratistas Generales, integrante del Club Construcción, Julián Siucho Dextre. Y dueño también de Inmobiliaria San Antonio del Sur. De este modo, no debió de ser difícil para Mark Vito Villanella convencer a Julián Siucho Dextre y a sus hermanos Raúl, Iván y Érika, adquirir 5 terrenos industriales de Indupark en Chilca por 6.3 millones de dólares.

Cuando los fiscales le preguntaron a Diego Farah Jarufe si conocía a Keiko Fujimori, respondió sin mayores detalles: “Sí, la conozco. Estudió en el mismo colegio que estudié, en La Recoleta. Pero era de otra promoción. No tengo amistad con ella”.

Sin embargo, cuando lo interrogaron sobre la composición de Indupark, respondió que el Inversiones El Pino era propietaria del 32.9 por ciento. Y en esta empresa, los hermanos Vasco e Iago Masías Málaga, hijos de Manuel Masías Marrou, eran dueños del 7.5 por ciento cada uno. Coincidentemente, los fiscales investigan a la compañía Andean Sun Produce, con oficinas en Miami, constituida a nombre de Manuel Masías Marrou y Estuardo Masías Málaga, dueños de la avícola La Calera, quienes no están consignados como aportantes. Como empresa, donó 70 mil 750 soles y Estuardo Masías donó individualmente 542 mil 668 soles. Por cierto, Vasco Masías, socio del dueño de Indupark, Diego Farah Jarufe, también es parte de La Calera.

En su manifestación ante los fiscales del Equipo Especial, Diego Farah negó simpatizar por Fuerza Popular, pero no mencionó la condiciación de aportantes al fujimorismo por parte de sus asociados Masías.

Sobre Mark Vito Villanella, Farah tampoco sabía mucho, conforme a su manifestación: “Lo conozco a través de su empresa MVV Bienes Raíces en el que actuá como broker (corredor) inmobiliario entre la empresa MVV e Indupark, esto es desde el año 2014 que inició el corretaje. No tengo amistad con él, (sólo) vínculo comercial con su empresa MVV”, dijo.

¿De dónde obtuvieron los 5.1 millones de dólares los Siucho Dextre para comprar los terrenos a Indupark por intermedio de Mark Vito Villanella? Esa es otra historia.