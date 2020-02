Gerardo Sepúlveda: “Voy a tener que seguir con mi vida en el Perú"

El empresario chileno Gerardo Sepúlveda deberá permanecer en el Perú por el plazo de 2 meses, desde este miércoles 26 de febrero, para que se garantice su declaración a la Fiscalía en el caso de la Carretera Interoceánica, que imputa al expresidente Alejandro Toledo.

La medida restrictiva fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del caso Lava Jato, quien aseguró que el exsocio de Pedro Pablo Kuczynski es un testigo clave para que la investigación contra Toledo Manrique concluya.

Al respecto, la defensa del empresario chileno mostró su desacuerdo con la decisión judicial y anunció en audiencia que apelará en el plazo de ley. La Fiscalía también indicó que impugnará la medida debido a que el pedido era por tres meses.

Sepúlveda se pronuncia tras orden de impedimento de salida

Por su parte, el empresario Gerardo Sepúlveda declaró brevemente a la prensa a su salida de la sede judicial en la que se desarrolló la audiencia de este miércoles. Mostró su rechazo por tener que permanecer en el Perú.

“Todos tenemos que seguir con nuestras vidas, desafortunadamente voy a tener que seguir con la mía por algunos días dentro de Perú”, mencionó expresando su incomodidad y agregando que se encuentra súmamente “estresado”.

Gerardo Sepúlveda sostuvo que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía. Foto: Verónica Calderón/La República.

La defensa del ejecutivo chileno mencionó en la audiencia que los arraigos familiar y laboral de Sepúlveda se encuentran en Chile y que le afectaría mucho si se le ordena no salir del Perú.

El empresario chileno sostuvo en la audiencia que está dispuesto a brindar la información que la Fiscalía requiera sobre el proyecto Interoceánica Sur, aunque indicó que su labor fue “eminentemente técnica”.

“Mi rol en todas estas operaciones, no solo para Odebrecht, ha sido eminentemente técnico. Lo que acaba de indicar el fiscal (José Domingo Pérez) que tiene interés en aclarar, sobre eso no tengo información. Nunca he determinado costos ni precios. Hay proyectos con Odebrecht en los que he dicho ‘esto no es financiable’ y no he seguido", mencionó.

Asimismo, manifestó que está dispuesto a declarar ante el fiscal de manera voluntaria incluso antes de que se evalúe la eventual prolongación de plazo para la investigación.

“Estoy a disposición del fiscal porque probablemente no tomarán mucho tiempo, incluso antes que sea extendido (el plazo de investigación). Voluntariamente estoy predispuesto a brindar toda la información que requiera”, enfatizó ante el juez.

Sepúlveda Quezada llegó el último domingo al Perú debido a que el fiscal José Domingo Pérez lo convocó para un interrogatorio para el pasado lunes por el caso Westfield Capital, pero este fue reprogramado para este miércoles.

Sepúlveda y el caso Interoceánica

El fiscal José Domingo Pérez sostuvo que las declaraciones del chileno es parte de las pesquisas sobre los presuntos sobornos realizados por Odebrecht en el caso Interoceánica.

“[…] existe la posibilidad que Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada se ausente del país antes de que el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria conceda la prórroga del plazo extraordinario judicial, sin que se le pueda recibir su declaración testimonial para la presente investigación preparatoria, al no contar con domicilio en el Perú”, se lee en el requerimiento fiscal.

Cabe mencionar que la investigación por el caso Interoceánica ha culminado su plazo, por lo que el próximo 4 de marzo se analizará su ampliación de tiempo. Según José Domingo Pérez, esto se debe a que se han visto obligados a corroborar información antes de pasar a la etapa de juicio oral contra Alejandro Toledo.