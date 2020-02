Elecciones primarias abiertas en riesgo

Por: Pamela Palacios y Enrique Patriau

En una entrevista concedida a La República y que salió publicada el domingo, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), quien se perfila como el nuevo presidente del Congreso, dijo que las elecciones internas universales (para todos los ciudadanos, con independencia de si son militantes o no) representan un peligro para la institucionalidad de los partidos. Incluso, dijo que se podría proponer cambios a la ley, previo acuerdo entre las bancadas.

Merino de Lama no dijo en qué cambios piensa.

El titular de la comisión especial para la reforma política, Fernando Tuesta Soldevilla, calificó la pretensión de alterar el contenido de la norma sobre democracia interna como una “contrarreforma”. En cambio, añadió, lo que debería hacerse es eliminar la disposición complementaria que “desnaturaliza” el texto de la ley.

Tuesta se refiere a aquella disposición introducida en la Comisión de Constitución (que lideraba Rosa Bartra) y que terminó aprobándose en el Pleno.

Dice que antes de las primarias para las elecciones generales del 2021, los partidos podrán realizar comicios internos para elegir, ellos mismos, a sus candidatos a la presidencia de la República y al Congreso.

La intención original de las primarias universales era que todos los peruanos decidan quiénes postularán.

Sin embargo, en el caso de los partidos que se acojan a esa disposición complementaria, los ciudadanos solo podrán ratificar la decisión previamente adoptada por los primeros.

Como resulta obvio, eso de primarias no tiene mucho. El monopolio sobre la selección de los postulantes lo mantendrían las organizaciones políticas, al menos en lo que respecta a los comicios del 2021.

¿Cuál es el apuro?

Si es que los partidos podrán elegir a sus candidatos presidenciales y congresales y las primarias serán, en ese contexto, una ratificación por parte de los ciudadanos de la voluntad de militantes y/o cúpulas, vale preguntarse por qué las bancadas querrían hacer modificaciones al contenido de la norma.

Se puede especular con un par de razones. La primera: la ley establece que para continuar con su participación en el proceso electoral general, un partido deberá conseguir, al menos, el 1,5% de los votos válidos en las primarias. La obligatoriedad de superar este umbral podría despertar reparos.

La segunda: la oportunidad política. La disposición complementaria aludida solo tendrá vigencia en las elecciones del 2021. En los comicios que vengan después, todos los ciudadanos tendrían injerencia directa en la selección de los candidatos. Algo que para Merino de Lama, por ejemplo, no tiene mayor sentido. “En elecciones abiertas, el simpatizante solo ejerce su derecho de votar, pero no cumple con los deberes de los militantes (...) no asumen su responsabilidad respecto del candidato electo”, le dijo a La República en la entrevista mencionada.

Merino de Lama no es el único que piensa que la fórmula adecuada para la elección de candidatos es la de "un militante, un voto" (leer infografía). Los legisladores podrían pensar que es el momento adecuado para cerrar –de una vez por todas– el paso a las primarias universales, con el acuerdo de varias bancadas.

Este diario consultó, además, con integrantes de los partidos que tendrán representación en el nuevo Congreso. El único que tuvo una posición claramente a favor de las primarias abiertas fue Omar Chehade, de Alianza para el Progreso. “Creo que muchos desconocen la norma. Cuando se debata, se puede disuadir a quienes estén en contra”, dijo.

Los demás grupos parlamentarios, o están abiertamente en contra de las primarias universales, o no han decidido una posición. Toca estar muy atentos a lo que el nuevo Pleno decida al respecto.

Otros casos en la región de comicios internos abiertos

- En los años recientes se han dado pasos a favor de la modalidad de elecciones internas abiertas en América Latina, es decir con la participación de los ciudadanos.

- Dos casos son los de Uruguay y Argentina.

- En Uruguay, desde 1996 se establecieron los comicios internos abiertos para elegir a los candidatos a la presidencia de la República.

- Y en Argentina, las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir a los candidatos presidenciales y al Congreso se introdujeron en el año 2009.