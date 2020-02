Las veces que Yehude Simon negó sobornos: “No he recibido ni S/ 5 de Odebrecht”

Yehude Simon Munaro, excongresista y primer ministro de Alan García, se encuentra en la Prefectura de Lima cumpliendo su detención preliminar por el plazo de 10 días. El Poder Judicial ordenó esta medida en su contra por los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora Odebrecht.

La Fiscalía considera que el también el ex gobernador regional de Lambayeque se benefició con los $300 000 que Jorge Barata , exsuperintendente de Odebrecht, asegura haberle dado, como aportes para su campaña de reelección al Gobierno Regional en el 2006.

José Domingo Pérez, fiscal a cargo del caso y miembro del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo el último lunes que han presentado “elementos bastante graves” contra el exparlamentario señalado como responsable de los supuestos actos de corrupción.

Yehude niega coimas

No obstante, Yehude Simon niega haber recibido dinero de la empresa confesa de entregar sobornos a más de un funcionario peruano. En la mañana de este martes, el excongresista, cuando era trasladado a la prefectura de Lima, exclamó a la prensa que era inocente y que “jamás” había recibido sobornos.

Esta es la misma versión que ha sostenido el fundador de Juntos por el Perú, desde que Jorge Barata dijo al Equipo Especial que entregó $ 300 000 a favor del entonces postulante a la reelección del Gobierno Regional de Lambayeque.

Simon Munaro declaró a La República el mismo día que el exdirectivo de Odebrecht confesó la supuesta entrega de sobornos, precisando que esta fue a través de sus hombres de confianza Enrique Salazar Torres y Javier Málaga Cochell, quienes ocupaban puestos claves para el favorecimiento a la constructora.

“Estoy no solo sorprendido sino también indignado porque si algo he hecho en mi vida, con Odebrecht o cualquier otra empresa, es nunca recibir ni 5 dólares. Nosotros cuando hicimos el proyecto Olmos, nunca permitimos una adenda que beneficie a Odebrecht y no me pueden decir a mi que me han dado o yo he recibido dinero ilícito”, dijo Simon tras ser nombrado por Jorge Barata.

La Fiscalía considera que el ahora detenido dirigía una organización criminal mientras era gobernador, la que se dedicaba a lavar el dinero ilícito que habría salido de la Caja 2 de la constructora brasileña.

“Yo a la empresa Odebrecht no le he dado ninguna obra, quien se la dio fue el gobierno central (segundo gobierno de Alan García) por intermedio de Proinversión, yo no hice ninguna adenda. Estoy muy molesto y mortificado porque eso afecta a mi familia, a mi y a mis compañeros, de quienes siempre he tratado de ser ejemplo. Ahora Barata dice que sospecha quién es Sipán”, respondió Yehude Simon.

En el 2004, el gobierno de Alejandro Toledo otorgó la concesión, a través del Gobierno Regional de Lambayeque liderado por Yehude Simon, la que llegó a obtenerla el consorcio Concesionaria Trasvase Olmos S.A., vinculada a la empresa Odebrecht.

Sin embargo, el proyecto no rendía los frutos planificados, así que Alan García Pérez en el 2010 firmó un nuevo contrato con H2Olmos, que también estaba vinculada con Odebrecht. La obra terminó costando 580 millones de dólares, más del doble de lo pactado, que se pagaría con la venta de 38 mil hectáreas de tierras comunales y del Estado.

“Me duele que pongan mi foto conjuntamente con Toledo y los otros porque me parece que eso debería investigarse primero”, dijo Yehude Simon tras las declaraciones de Jorge Barata.

“A mí no me encariña nadie con plata”

Por otro lado, el 19 de agosto de 2019, tras la primera declaración de Jorge Barata, el excongresista Yehude Simon enfatizó en que si alguna persona de su gestión recibió los sobornos, tendrá que hacerse responsable.

“A mí no me encariña nadie con plata. Yo he pedido levantar mis secretos bancarios, del que habla, de mi esposa, de mis hijos. Si alguien de mi gobierno ha recibido plata tendrá que hacerse responsable. A Yehude Simon no le entregaron ni un centavo”, comentó en entrevista con La República Norte.

La Fiscalía ya está recibiendo los documentos que comprueban lo declarado por los exdirectivos de Odebrecht. El Ministerio Público no ha descartado que pedirá prisión preventiva para Yehude Simon. El plazo de la preliminar culmina el 5 de febrero.