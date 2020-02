La tempestad en la gran marea negra

La renuncia de Carlos Paredes a la presidencia de Petroperú fue indispensable tras la reacción de la ministra María Antonieta Alva por el comentario poco feliz que hizo sobre ella, pero, más allá de eso, están los problemas graves en un proyecto de inversión descomunal en esta empresa estatal, así como un nuevo triunfo de la corrupción en una de las compañías más grandes del país.

“Yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable”, fue lo que Paredes dijo, según reveló la revista Hildebrandt en sus trece, sobre lo que pasaría con la ministra Alva si el MEF no aceptaba el planteamiento de Petroperú para financiar parcialmente el proyecto de la modernización de la refinería de Talara, estimada ahora en US$ 4,700 millones.

La respuesta de Alva fue demoledora: “Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad”.

Se puede señalar que lo dicho por Paredes fue en una conversación privada, coloquial, en la que no estaba necesariamente insultando a la ministra, sino describiendo su estrategia de negociación frente al MEF para conseguir el financiamiento que falta, pero en un contexto como el actual, en el que se busca erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, y teniendo en cuenta que Alva es una jefa de Paredes, el único camino era la renuncia.

Pero hay otros dos problemas graves. El primero es el financiamiento complicado de un proyecto monumental de dudosa justificación, pero que se dijo que se iba a sufragar con recursos propios, bajo el principio fundamental de que las empresas del estado deben garantizar su viabilidad, evitando los festines del pasado. En ese sentido, ha hecho bien la ministra Alva en rechazar el aporte de US$ 1,500 millones.

El segundo problema es que parece que quienes chuponearon a Paredes fueron sectores amenazados por la lucha contra la antigua corrupción de sindicatos y gerentes mafiosos en Petroperú que él emprendió. Avisada está, entonces, la próxima presidencia de la empresa si se mete con ellos.