Arequipa: Zúñiga dice que Gobierno quiere culpar a consejeros si no se firma adenda de Majes II

Arequipa. El consejero Harberth Zúñiga respondió al ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro. El alto funcionario declaró que los consejeros asumirían la responsabilidad si no dan visto bueno a la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II. “Si alguien (algún consejero) dice no estar de acuerdo, hay que asumir una responsabilidad. No podemos paralizar un proyecto emblemático para el sur”, dijo el domingo.

Zúñiga calificó esas declaraciones del ministro como irresponsables. “Todos concertan para que la Adenda 13 vaya sí o sí, pero a costo de qué. Quitémonos las caretas. Más parecen defensores de la empresa que funcionarios públicos”, señaló.

PUEDES VER: Variante de Uchumayo y vía de Socabaya afectadas por lluvias en Arequipa

Agregó que se está generando un clima de miedo entre los consejeros y la población. “Nos dicen que si no firmamos la Adenda 13, nos vamos a un arbitraje. Entonces, vamos. Qué miedo tienen si ni la empresa ni la región han cumplido. En todo caso, que el Gobierno asuma el proyecto. ¿Por qué poner a los consejeros contra la pared?”, añadió Zúñiga.