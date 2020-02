Arequipa. El gobernador regional Elmer Cáceres Llica acudió ayer a declarar a la Fiscalía por la presunta designación irregular del gerente de Transportes, Grover Delgado.

La fiscal de Paucarpata, Rosaluz Aguilar, lo convocó, debido a que el pasado 10 de febrero la autoridad no asistió a la citación. Antes de ingresar, Cáceres señaló que las denuncias estarían promovidas por los miembros del sindicato para frenar la lucha contra la corrupción. Agregó que él sería el primero en denunciar a Delgado si cae en actos de corrupción.

Esta citación también fue para que responda por la denuncia entablada por el grupo Arequipeños por Arequipa, el cual le atribuía omisión de funciones al no promover la inversión minera. Cáceres indicó que es una persona perseguida por varios entes. Dijo que no asistió antes porque su labor de gobernador lo tiene ocupado y que no obstruye la justicia.