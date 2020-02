El presidente de Petroperú, Carlos Paredes, anuncia la renuncia a su cargo este domingo, luego de que se difundiera audios en los que insulta a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por desestimar que el Estado y el Tesoro Público asumiera una millonaria deuda por la refinería de Talara.

El audio es parte de una conversación entre Paredes Lanatta con un tercero no identificado. En ella, el alto funcionario le comenta a su interlocutor que “su gran amiga” Alva se había negado a que el Estado asumiera este año la deuda que Petroperú tenía por la obra.

Paredes Lanatta precisó haber mandado su carta de renuncia a los altos miembros del Ejecutivo, pues “era lo más razonable". “Yo ya mandé mi carta, mañana la voy a formalizar, la mandé ayer sábado y las oficinas están cerradas. No me voy molesto, me voy muy orgulloso".

También sostuvo que el audio en cuestión fue difundido por exdirigentes sindicales en una conferencia de prensa. Sucedido ello, Paredes se reunió con la ministra para pedirle disculpas y ella las aceptó.

“El 13 de febrero yo me reuní con la ministra Alva, hablamos del audio, le pedí las disculpas, estas fueros aceptadas, pero hoy yo debo reiterar las disculpas a todas las mujeres y hombres que se han sentido ofendidos por el lenguaje coloquial que yo use... Yo no esperaba esta campaña, esta reacción”, declaró en una entrevista en Canal N.

Aseguró nunca haber insultado a la ministra de Economía. Justificó lo que pasó señalando que le tiene "el tengo el mayor respeto, aprecio personal y considero que está haciendo un trabajo de entregarse al Perú”.

“Ha sido todo en base a un audio editado, tergiversado, fuera de contexto. Yo uso ese lenguaje coloquial con mis amigos, las lección está ahí. Yo debo hablar, sobre todo en la función pública, como si estuviera siendo grabado”, indicó Paredes.

“No acepto el maltrato contra la mujer”

“Es lamentable que esto haya ocurrido, nunca insulté a la ministra, le tengo el mayor respeto, aprecio personal y considero que está haciendo un trabajo de entregarse al Perú”, precisó.

Asimismo, el renunciante presidente del Petroperú señaló que no acepta el maltrato a la mujer. Recordó que anteriormente firmó un convenio con el Ministerio de la Mujer “lo hice siempre pensando en mi hija, que mi hija y su generación reciban un país más justo que el que recibieron las mujeres de mi generación”