Ministro de Agricultura: “Majes Siguas II debe aterrizar y una alternativa es la Adenda 13”

Mónica Cuti Yauli

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, estuvo en el sur ante las emergencias por las lluvias. Primero, arribó a Tacna por la tragedia que dejó tres muertos. Ayer estuvo en Arequipa y visitó el valle de Tambo (Islay) para monitorear la crecida del río Tambo. La autoridad brindó a La República esta entrevista, en la que habló sobre proyectos como Majes Siguas II en Arequipa y Vilavilani en Tacna.

Ha visitado Islay por los estragos originados por el río Tambo (Islay), ¿qué verificó?

El valle tiene dos tramos críticos y ya se está trabajando. Catas es uno, donde el río está afectando hasta 10 hectáreas de cultivo. Mañana (hoy) estamos desplazando maquinaria para habilitar el caudal. Se trabajará con geobolsas y rocas de volteo para proteger esas zonas. Se está trabajando con el alcalde del distrito para elaborar el perfil técnico de una obra que proteja el sector.

Semanas atrás se visitó Moquegua por la represa Yanapuquio, ¿cuándo se irá a Tambo para explicar el proyecto? Al parecer, hay rechazo de un sector...

No hay rechazo, sino que es un tema de información. Hace dos semanas, estuvimos en el eje de Yanapuquio, el perfil se terminará a fines de marzo y, en la quincena de abril, se lanzará el concurso con financiamiento. Eso ya es un hecho. Se quedó para ir al valle, pero hubo complicaciones por el clima. Sin embargo, la reunión se hará en las próximas semanas. Yanapuquio beneficiará al valle y no entiendo por qué habría rechazo. El agua es para la agricultura, muchos dicen que es para la minería y eso está descartado.

Lo que se pide es que destrabe la represa Paltuture...

Hay que entender que eso está judicializado y, mientras no se resuelva, estaremos condenados a esperar; por eso necesitamos que Yanapuquio se realice sí o sí. No vamos a esperar hasta que se pronuncie el Poder Judicial. No descartamos que si Paltuture se destraba, se realice.

Similar problema hay con el proyecto Vilavilani de Tacna. Se han anunciado paralizaciones, ¿qué se hará en este caso?

Hay que entender que este proyecto beneficiará a la población. Hay sectores donde hay agua potable solo 12 o hasta dos horas al día. No hay ningún tipo de perjuicio y ya se habló con Puno, aún falta con Tarata (Tacna), porque creen que los dejará sin agua. Lo que dijimos es que vamos a ir a explicarles el proyecto y, como Ejecutivo, debemos ver el desarrollo de las regiones. Más que atender una necesidad, que es de carácter prioritario, no deja de ser un tema de salud pública. Entonces, ahí es un tema de comunicación. Muchas veces se especula y se traslada a lo político, cuando no debería ser así.

¿Se hará una mesa con los comuneros opositores?

Las próximas semanas, se irá a Tarata para explicar lo que se está haciendo, pero lo importante es que el agua es de uso preferente y así lo demanda la ley. Atentamos contra la salud pública si no se da. El agua debe beneficiar a todos.

Una comisión de su ministerio estuvo en Autodema revisando la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II, ¿qué aspectos se vio?

Se están elaborando informes de sustentación que se elevarán a la Contraloría y al Ministerio de Economía y Finanzas para la firma de la adenda (cambio de canales por tuberías), son procedimientos regulares. No obstante, la semana pasada, se tuvo reunión con el Consejo Regional. Hay versiones que dicen que no es necesaria y que debe hacerse como Majes I, pero debemos aprender que hay países más desarrollados que utilizan tecnología de punta. Por qué negar a la irrigación tener nueva tecnología que dé mejor manejo, distribución y garantía en cuanto al abastecimiento.

Una de estas posiciones es la de Huber Valdivia, exdirector del PSI, quien habla de la construcción de represas (en lugar de la adenda y para no perder agua).

Hay diferentes posiciones, cada uno es dueño de su lógica, pero lo que sí es cierto es que tenemos que aterrizarlas. La única manera de hacer viable este proyecto, que está paralizado, es concretarlo de una vez. La Adenda 13 es una alternativa de corto plazo, que pone en carril lo que ya se estaba haciendo. Puede haber muchas posiciones, pero lo importante es que se tome la decisión y creo que este proyecto debe tener atención preferente, libre de opiniones.

Las posiciones dentro del Consejo Regional son diferentes, ¿cree que peligra la adenda?

Siempre hay un tema de riesgo y si alguien dice no estar de acuerdo, hay que asumir una responsabilidad. No podemos paralizar un proyecto emblemático para el sur. v