Guillermo Aliaga Pajares“En Somos Perú tenemos predisposición para dar el voto de confianza”

Por: Ernesto Carrasco

¿Cuáles son los temas que se han establecido mediante el Acuerdo de Gobernabilidad para llevar a cabo desde el Congreso?

Lo que se ha tratado con las otras fuerzas políticas (Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú) que integramos esta lista a la Mesa Directiva del Congreso es que se le va a dar énfasis a la reforma política. Fue uno de los requerimientos por parte del presidente de la República en las reuniones de trabajo que hemos tenido. La población está esperando gestos políticos y rápidos, que demuestren que este Congreso, el que se va a instalar, es completamente distinto del que ha sido disuelto, y no podemos emplear mucho tiempo en ello. La población, y lo acaba de revelar una encuesta en un diario, solamente el 18 % está preocupada en las reformas políticas, dado que espera que tratemos otros temas como la seguridad ciudadana, la salud, la educación.

Su partido propuso la muerte civil para los funcionarios públicos en casos de corrupción. ¿Cómo la aplicarán?

En estricta relación con la recomendación de la Comisión Tuesta mantenemos nuestra propuesta en cuanto a que para aquel funcionario que mantenga una sentencia en primera instancia, inmediatamente va a ser descartado para postular a un cargo público. También propugnamos la eliminación de la inmunidad parlamentaria en todos sus aspectos.

¿Por qué aceptan a Podemos si su presidente, Luna Gálvez, está investigado por Lava Jato?

Recalco, la invitación ha sido hecha por Acción Popular. Desde Somos Perú hemos visto de la calidad de las personas que van a integrar la Mesa Directiva y el señor en mención entiendo que es el presidente del partido, sin embargo, no participa en la fórmula de la Mesa Directiva.

¿En qué comisiones le interesa a SP tener hegemonía?

Tenemos principal interés en Constitución, Descentralización, Presupuesto y Defensa. Hay que aplicar las reformas políticas para tener partidos transparentes, para evitar en el futuro ese manto negro que se llama Lava Jato. En Descentralización y Presupuesto, Somos Perú es un partido municipalista, nuestra experiencia y aportes van a servir para empoderar a los consejeros regionales y regidores para que ejerzan una fiscalización permanente. Toda vez que tenemos más de cien alcaldías a nivel nacional, coadyuvaremos en la labor del MEF para orientarle en dónde se requieren fondos. En la Comisión de Defensa, contando con la colaboración de muy buenos asesores, sobre todo en lo que respecta a seguridad ciudadana, tenemos algo que decir que la población requiere: seguridad ciudadana.

¿Por qué el Partido Morado se apartó del bloque (AP, APP, Somos Perú y Podemos) para la Mesa Directiva?

Nosotros somos invitados a una fórmula para poder conformar una lista, nos la cursa AP. Pedimos una agenda mínima de consenso y se cumple con tratar los temas mencionados, hay acuerdos y sobre todo el compromiso de desarrollarlos. AP también convoca a Alianza por el Progreso y así nace la alianza.

¿No hay forma de llegar a un acercamiento?

Claro que sí. Desde Somos Perú estiramos la mano para trabajar en forma conjunta no solamente con el Partido Morado sino con todos los partidos que integran las nueve bancadas que conformarán el Congreso.

¿En qué no está de acuerdo con el gobierno de Vizcarra?

Creo que es prematuro dar una afirmación para decir en qué no estamos de acuerdo, máxime cuando todavía no nos hemos podido instalar. Sin embargo, desde Somos Perú queremos aclarar que no somos un partido oficialista, ni tampoco un partido obstruccionista, somos alguien que viene a develar la construcción de un país que, de cara al Bicentenario, tiene mucho aún por mejorar. En ese sentido, decimos que vamos a trabajar mucho con las otras fuerzas políticas y sobre todo poder escuchar al presidente del Consejo de Ministros que cuando vaya a hacer su requerimiento del voto de confianza pueda absolver todas las consultas que serían presentadas por los miembros de mi bancada.

¿Le darán el voto de confianza?

Nosotros tenemos una predisposición a dar el voto de confianza en la medida que las consultas que se le vayan a hacer al premier puedan ser absueltas a solicitud de la bancada de Somos Perú.

¿Cómo cumplirá con su propuesta de masificar las bibliotecas e internet desde las municipalidades?

Pasa por una política de incentivos y castigos. Aquella infraestructura de carácter educativo tiene que estar a disposición de todo ciudadano las 24 horas del día, los 365 días del año. Las bibliotecas municipales se cierran los días viernes a las 4 de la tarde, generando un mensaje negativo, diciendo que desde las respectivas instituciones gubernamentales la educación no es promovida por el gobierno en sus distintos espacios, ni los sábados, ni los domingos, ni los feriados. Ese mensaje tiene que ser erradicado.