El presidente de Petroperú Carlos Paredes Lanatta comunicó, este domingo 23, que presentó su renuncia al cargo que ostenta. El hecho sucede luego de que trascendiera audios donde se le distingue insultando a la ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva.

En diálogo con Canal N, Paredes Lanatta apuntó que su determinación es lo más prudente. Además, detalló que “los miembros más altos del [Poder] Ejecutivo” ya tienen conocimiento sobre el hecho.

“Yo considero que es lo más razonable. Ya adelante esa decisión a altos miembros del [Poder] Ejecutivo. Ya mandé mi carta. Mañana la voy a formalizar porque la envié sábado y los fines de semana no trabajan”, detalló el economista.

Cabe recordar que la decisión de Carlos Paredes a dejar la gestión de Petroperú acontece luego de que el semanario Hildrebrant en sus Trece revele la transcripción de unos audios donde se evidencia un diálogo donde insulta a la titular del portafolio de Economía y Finanzas.

Petroperú es una empresa estatal peruana y de derecho privada.

Los motivos de las frases ofensivas hacia María Antonieta Alva se produjeron luego de que esta haya desestimado que su cartera ministerial asuma la responsabilidad de US$ 1 500 millones que pesan sobre Petroperú como consecuencia de una deuda por la refinería de Talara, ubicada en Piura.

“[Le pedí] a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los US$ 1 500 millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable”, expresó Carlos Paredes, de acuerdo al audio difundido.

Este domingo 23, tras anunciar su renuncia apuntó que, pese a su salida de la empresa estatal peruana y de derecho privada, se retira “orgulloso”.

“No me voy pateando la puerta. No me voy molesto. Me voy orgulloso de lo que hemos hecho en estos 10 meses. El trabajo ha sido extraordinario de todo el equipo que he liderado. Es una pena salir en esas circunstancias [por los audios]”, aseveró.

Finalmente, Carlos Paredes mencionó que su salida no corresponde como consecuencia de sus palabras soeces dirigidas a la ministra Alva Luperdi, si no como parte de una “venganza” realizada por un grupo de personas expectoradas de Petroperú por corrupción.

“El progreso que hemos tenido en Petroperú ha sido extraordinario y quizá el centro de ese progreso ha sido la lucha contra la corrupción. Y esto es una venganza de la gente que ha sido despedida por corrupción”, concluyó Paredes Lannata.