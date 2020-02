Diversos personajes de la política peruana mostraron su rechazo a los insultos del presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, hacia la actual ministra de Economía, María Antonieta Alva, tras la publicación del semanario Hildebrandt en sus trece donde se muestra el extracto de la conversación de Paredes con un tercero no identificado.

En efecto, Carlos Paredes se refirió a Alva como su “gran amiga” a quien le pidió $ 1,500 millones para cancelar la deuda por la refinería de Talara, luego se escucha como Paredes la insulta pues consideró que si no le daba el monto solicitado iba a quedar “como responsable” de lo que pase.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, dice el presidente de Petroperú.

La fecha exacta de dicho diálogo se desconoce, no obstante, se presume que fue en enero de este año cuando María Antonita Alva decidió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no asuma los $1500 millones de Petroperú.

"A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, dijo Carlos Paredes en otro momento de la conversación resaltando que el Estado deberá asumir la millonaria deuda.

Fernández Chacón: “Es un canalla”

Por su parte, el virtual congresista del Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, mostró su indignación por las agraviantes palabras del presidente de Petroperú, Carlos Paredes, contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

Sobre lo sucedido, Chacón afirmó que Paredes “es un canalla” y que debería ser removido de su cargo en el Estado “por malcriado” ya que “así no se trata a una mujer”.

“(Debería ser removido) por malcriado. Ni discutir eso. Es un canalla, así no se trata a una mujer. A las mujeres se les respeta. Desde arriba tiene que venir el respeto a las mujeres”, manifestó Chacón durante una entrevista en Radio Nacional.

Guillermo Aliaga: “Debe recibir una sanción ejemplar”

Asimismo, el virtual parlamentario de Somos Perú, Guillermo Aliaga, mostró su apoyo hacia la ministra María Antonieta Alva tras los insultos del presidente de Petroperú y consideró que este debe recibir una “sanción ejemplar” a pesar de que busque “justificar” sus palabras por estar en una “conversación coloquial”.

“Desde Somos Perú hemos expresado nuestra solidaridad con la ministra. Consideramos que tiene que haber una sanción ejemplar, más allá de que se pueda justificar esta utilización de palabras bajo el contexto de que ha sido una conversación coloquial”, afirmó Aliaga en Radio Nacional este sábado.

En esa misma línea, Aliaga dijo que esas expresiones no deberían ser propias de un funcionario en el Estado peruano ya que es un mensaje que para las mujeres “no se debe repetir”.

“Consideramos que las mujeres que ven el mensaje dirán: ‘eso es lo que me pasa todos los días’, y ese mensaje no lo podemos repetir”, precisó.

Gloria Montenegro: No se puede tolerar insultos

Gloria Montenegro rechazó las expresiones del presidente de Petroperú, Carlos Paredes contra ministra Alva.

Quien también mostró su desagrado por las palabras de Paredes Lanatta contra María Antonieta Alva, fue la actual ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quién afirmó que “no se pueden tolerar” las ofensas ni agravios así estas vengan de conversaciones “públicas o privadas”.

“No se puede tolerar conversaciones ni públicas ni privadas que contengan insultos, agravios, expresiones que descalifican y denigran a la mujer”, escribió Montenegro en su cuenta oficial de Twitter.

De igual manera, mostró su apoyo a la ministra Alva quien recibió las ofensas de Paredes presuntamente en enero de este año. “Nuestro total respaldo a la ministra de Economía y Finanzas en este rol y en su condición de mujer”, agregó.

Defensoría se pronuncia

Una de las instituciones que se pronunció en contra de las palabras de Carlos Paredes fue la Defensoría del Pueblo, que a través de sus redes sociales afirmó que ese tipo de expresiones " buscan denigrar y limitar el ejercicio político de las mujeres".

“Condenamos expresiones de presidente de Petroperú contra titular de María Antonieta Alva. En ninguna instancia del Estado, incluidas las empresas, se deben tolerar este tipo de conductas que buscan denigrar y limitar el ejercicio político de las mujeres”, se leyó.

Esta pronunciación se dio a través de lo escrito por la exministra y ex defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien luego de que Alva se pronunciará, le dio todo su “respeto y admiración” por ser una de las mujeres jóvenes que asumiera estos altos cargos en el Gobierno.

Del mismo modo, condenó lo dicho por el presidente de Petroperú, e indicó que debido a dicho suceso "no debiera permanecer un día más en el Estado”.

“Mi respeto y admiración a la Ministra de Economía María Antonieta Alva una joven mujer brillante con los mejores logros académicos y profesionales. Quien se atrevió a ofenderla e insultarla no debiera permanecer un día más en el Estado”, escribió Merino en su Twitter.

Vicente Zeballos: “Es innoble e impropio”

En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se mostró en desacuerdos con los declaraciones del presidente de Petroperú donde insulta a la titular de Economía y Finanzas María Antonieta Alva.

“De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos. Obviamente, innoble e impropio de un funcionario de Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra María Antonieta Alva”, manifestó el primer ministro.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros aclaró que se próximamente se va a evaluar el estado de la refinería Talara y también la permanencia en el cargo de Carlos Paredes Lanatta como titular de Petroperú.

“Permítanos evaluarlo y tomar la decisión más pertinente siempre pensando en el beneficio del país. (¿Evaluar qué la refinería de Talara o la permanencia del presidente de PetroPerú?) Todo, todo en su real contexto”, dijo a la prensa.

Ministra Alva rechaza la violencia

María Antonieta Alva, se pronunció el último viernes afirmando que rechaza “cualquier tipo de violencia” y que este tipo de “expresiones”, refiriéndose a las palabras usadas por el presidente de Petroperú, no deberían ser habituales ni para hombres ni mujeres.

“Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad”, escribió Alva en su cuenta oficial de Twitter.

Por otra parte, contó que “no eral legal ni financieramente viable" que el Ministerio de Economía haga “un aporte de capital” de 1,500 millones de dólares que pedía Carlos Paredes en el audio difundido.

“Informo que no era legal ni financieramente viable que el MEF efectúe un aporte de capital a Petroperú por USD 1,500 millones en el presente ejercicio fiscal. Un gasto de dicha magnitud no ha sido presupuestado ni aprobado en la ley”, detalló.