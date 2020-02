El resumen político de la tercera semana de febrero ha sido marcada por noticias judiciales sobre el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, de la investigación fiscal contra Keiko Fujimori, las listas para la Mesa Directiva del Congreso, así como la ofensa a la ministra María Antonieta Alva por parte del presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta.

La remoción del resguardo policial

La semana inició con la noticia que dio el ministro del Interior, Carlos Morán Soto, quien anunció que los congresistas ya no contarán con seguridad policial personal, sino que estos efectivos se reincorporarán a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Indicó que están trabajando un proyecto como propuesta para un decreto de urgencia que ordene esta medida. Sin embargo a los días, el mismo presidente Martín Vizcarra negó que lo anunciado sea una iniciativa que se ejecutará. Aclaró que hasta el momento es solo una propuesta que deberá ser debatida por el nuevo Congreso de la República.

Listas para la Mesa Directiva

Las bancadas que tendrán presencia en el nuevo Parlamento, han presentado dos listas para postular a los cargos de la Mesa Directiva de la institución.

Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú han presentado una nómina multipartidaria. Asimismo, las agrupaciones políticas firmaron un Acuerdo de Gobernabilidad, con el que se comprometieron a priorizar las reformas política y judicial, así como otras legales.

Incluyen a Nadine Heredia en investigación

El fiscal del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, formalizó la indagación preparatoria del caso “Club de la Construcción” e incluyó en ella a la ex primera dama de la nación Nadine Heredia, y, a la vez, solicitó a la Fiscalía de la Nación que investigue al ex jefe de Estado Ollanta Humala, porque ambos “formarían parte de la organización criminal”.

Colaboradores eficaces implican a Ollanta y Nadine

Ya casi finalizando la semana, las declaraciones de tres aspirantes a colaboradores eficaces sustentan la decisión del fiscal Germán Juárez Atoche de incluir al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia en la investigación sobre el “Club de la Construcción”.

Según la versión de dos colaboradores eficaces Humala y Heredia habrían recibido de 16 a 18 millones de dólares, a cambio del otorgamiento de licitaciones a un grupo de empresas durante el gobierno nacionalista.

Antauro y Ollanta Humala

El condenado Antauro Humala aseguró que la propuesta de Unión por el Perú, agrupación que lidera, para aplicar la pena de muerte a los políticos peruanos implicados en actos de corrupción, incluye a su propio hermano, el expresidente Ollanta Humala, quien es investigado por los financiamientos ilícitos que habría recibido de la empresa Odebrecht.

“La pena capital planteada por el Frente Patriótico, para todos los presidelincuentes lavajatistas, que indefectiblemente aplicaremos desde el 28 de julio, incluye preferentemente a Ollanta Humala”, se lee en el manuscrito firmado con fecha 18 de febrero. “El presidelincuente debiera más bien someterse a la confesión sincera y afrontar con entereza su sometimiento vía sobornos lavajatistas al hampa empresarial extranjera”, insistió.

Millonario Sam Yuen y Keiko Fujimori

José Sam Yuen, conocido como “Rey de los casinos", confesó ante el Equipo Especial del caso Lava Jato haber entregado dinero a favor de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, y con el objetivo de ocultar el origen del dinero ordenó a su exempleado José Bisso López de Romaña reclutar a falsos aportantes.

Según conoció La República, Bisso López de Romaña, quien es cuñado del tribuno José Luis Sardón detalló que el millonario empresario fujimorista sonó un total de S/ 270 000 y se simuló el origen del dinero con 12 aportantes falsos.

Inicia proceso disciplinario de destitución contra Chávarry y Gálvez

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició proceso disciplinario inmediato de destitución en contra de los fiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Gálvez Villegas; investigados como presuntos miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Esta misma medida se da también en contra de los jueces Aldo Martín Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes, cuestionados en el mismo caso al ser protagonistas de algunos de los denominados CNM Audios.

Ministra María Antonieta Alva y los insultos en su contra

Un audio reveló los insultos que el presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, le dijo a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, luego de que ella se negara a que el Tesoro Público asumiera la deuda de $ 1 500 millones por la refinería de Talara.

El semanario Hildebrandt en sus trece difundió parte de la transcripción de la grabación perteneciente a una conversación entre Paredes Lanatta con un tercero no identificado. En ella, el alto funcionario le comenta a su interlocutor que “su gran amiga” Alva se había negado a que el Estado asumiera este año la deuda que Petroperú tenía por la obra, y que luego de esto él procedió a decirle improperios.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, dijo Paredes Lanatta a un tercero sobre la conversación que tuvo con la ministra María Antonieta Alva.