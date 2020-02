Hermana de Víctor Albrecht irrumpió en audiencia y acusó a magistrados de decir “falsedades”

La hermana del excongresista de Fuerza Popular Víctor Albrecht, protagonizó este domingo un incidente durante la audiencia de prisión preventiva de su hermano.

Al final de la diligencia, cuando el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho concluía la lectura de su resolución, la familiar del sindicado miembro de la organización criminal Rich Port II, alzó la voz y acusó a los magistrados —además de al juez, a la fiscal Sandra Castro, que investiga el caso— de decir “falsedades” y “mentiras”.

La situación se dio cuando el juez Concepción Carhuancho establecía los plazos de la medida restrictiva. En ese momento, para establecer el cómputo de los días, pidió a la fiscal Sandra Castro —quien reveló las primeras señales de lo que sería la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto— que le indicara desde qué fecha se encontraban los imputados —Víctor Albrecht y Juan Sotomayor— detenidos.

“La madrugada para el 26 de enero...”, respondió la fiscal Sandra Castro ante la consulta del juez Richard Concepción Carhuancho. “25 para 26, a las 3 de la madrugada”, agregó la fiscal.

En ese momento, desde el fondo de la sala, la hermana de Víctor Albrecht alzó la voz y dijo: “25 en la madrugada", interrumpiendo la diligencia.

Ante esta irrupción, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó a la hermana del exlegislador de Fuerza Popular que guardara silencio. El llamado de atención, a su vez, fue acotado por los agentes de la Policía Nacional encargados de la custodia de la audiencia en la sala.

“No me voy a callar, pues. No me voy a callar”, respondió la hermana de Víctor Albrecht, desacatando la orden del juez Concepción Carhuancho.

“Dicen falsedades, dicen mentiras”, gritó la hermana del excongresista fujimorista.

Ante esta situación de desorden, los agentes de la Policía Nacional pidieron a la mujer que se retirara de la sala de audiencias. “Me voy. Me voy, pues. Me voy ahorita. Por decir la verdad. Por decir la verdad me voy. Por decir la verdad. Porque esta [aludiendo a la fiscal Castro] miente. Miente”, alcanzó a gritar aún la hermana de Víctor Albrecht, mientras el exlegislador le decía al juez Concepción Carhuancho “es mi hermana, magistrado”.

El incidente, finalmente, fue controlado por la Policía Nacional. Mientras, el juez Concepción Carhuancho estableció el día 25 de enero como fecha de inicio para el cómputo de los días de la prisión preventiva que pesa contra el exlegislador y su coinvestigado, Juan Sotomayor.