Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

El presidente Martín Vizcarra se pronunció esta semana sobre diversos temas donde resaltan la salida de los cuatro exministros: Juan Carlos Liu, Flor Pablo Medina, Ana Revilla y Edmer Trujillo, y aseguró que “no es una crisis” para el Ejecutivo.

También se pronunció sobre las reuniones que tuvieron sus salientes ministros y el exprocurador Anticorrupción, Jorge Ramírez, con los funcionarios de Odebrecht antes de que presenten la demanda por $1,200 millones en contra del Estado peruano.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario contra siete fiscales supremos, resaltando a Tomás Gálvez y Pedro Chávarry. Estos y otros temas fueron muy comentados por los políticos esta semana.

Invitamos a leer las frases más polémicas:

Vizcarra confiado

“A Odebrecht le vamos a encarar y ganar”, manifestó el presidente Vizcarra durante una entrevista en RPP el último martes. Además, sostuvo que la empresa brasileña Odebrecht solicitó una reunión en términos “amistosos” para analizar los temas relacionados al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

“Odebrecht ahora, en estas circunstancias, pide una reunión amistosa con el Estado peruano para tratar los problemas del Gasoducto Sur Peruano, y ¿qué le contestamos?. No, con ustedes no nos reunimos, porque nos han denunciado ante el CIADI", enfatizó.

Contradicciones

El exprocurador anticorrupción, Jorge Ramírez, dijo que el presidente de la República, Martín Vizcarra, si sabía de las coordinaciones que se estaban dando entre él, los ministros Juan Carlos Liu y Ana Revilla con los funcionarios de Odebrecht.

“Tengo entendido que de este tema había tenido información el presidente [Vizcarra]. Las circunstancias y pormenores no me constan, yo no he participado directamente del tema, [...] pero eso es así según me refiere a mí el ministro Juan Carlos Liu”, dijo Ramírez en una entrevista en RPP.

Nada raro

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, habló en la semana sobre lo que dijo el presidente Vizcarra sobre las reuniones con Odebrecht y afirmó que no hay “nada raro” en que los funcionarios de dicha empresa querían informase sobre la actualidad del proyecto Gasoducto Sur.

“A Martín Vizcarra, en principio, no le informé de la reunión, no tenía por qué informarle porque tengo competencias. Qué de grave tenía una reunión en la cual Odebrecht tenía el derecho para informarse”, dijo Zeballos.

Elogios

El excanciller y presidente de Transparencia, Allan Wagner, dijo que confía en el trabajo de la nueva Junta Nacional de Justicia que inició su plan de trabajo de 180 días esta semana abriendo procesos disciplinarios contra siete magistrados del sistema de justicia.

Luego de reunirse con representantes de Acción Popular, Partido Morado, Frente Amplio, Somos Perú y Podemos Perú, el también exministro tuvo una entrevista con La República, donde mostró su conformidad con la conformación de la Junta. “Es importante, pero una lástima que se haya demorado”, señaló.

“Yo lo llevé”

El exsecretario de Solidaridad Nacional y presidente de Podemos, José Luna Gálvez, aseguró que fue él quien llevó a Luis Castañeda Lossio a la Municipalidad de Lima. Fue durante la audiencia donde se evaluaba prisión preventiva de Luis Castañeda, Giselle Zegarra y la de él mismo.

Luna dijo que hizo “un gran esfuerzo” para generar el 51% de votos a favor de Luis Castañeda Lossio en la campaña municipal del 2014 y además recordó que no lo invitaron a la ceremonia de juramentación de Castañeda sino que lo llevaron a la parte trasera conocida como “gallinero”.

Costa advierte

El virtual congresista por el Partido Morado, Gino Costa, aseguró que a pesar de que el último Congreso disuelto archivara las acusaciones contra los fiscales supremos Tomás Gálvez y Pedro Chávarry, se podrían presentar otras nuevas.

Esto tras conocer que la Junta Nacional de Justicia abriera un proceso disciplinario inmediato contra siete magistrados donde están incluidos tanto Gálvez como Chávarry quienes actualmente son investigados por la Fiscalía de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Polémico

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez aseguró que los aportes que dan las empresas (referente al caso Odebrecht) a los candidatos durante las campaña electorales “no son delitos”.

“Eso (aportes de empresas) realmente no es delito. La forma como la presentan como lo están dando aparece gravísimo no es cierto, pero yo aseguro que no va a haber condena porque eso no es delito. Todo los codinomes. Toda la información que se presenta de manera rimbombante en la prensa eso es intranscendente”, dijo un acalorado Gálvez a la periodista Perla Ríos y Carla Harada.

Cambios convenientes

Otra más del presidente Vizcarra. Esta vez habló sobre la salida de los cuatro exministros: Juan Carlos Liu, Flor Pablo Medina, Ana Revilla y Edmer Trujillo, y aseveró que los cambios que hubieron en el Ejecutivo no son considerados una crisis sino que fueron “convenientes” debido a la situación.

“En realidad son diferentes percepciones que se pueden tener. Para nosotros desde el análisis propio del Gobierno no lo consideramos una crisis. Consideramos que sí fue un problema para atender. Consideramos una crisis cuando atañe a todo el Gobierno y esto no ha ocurrido”, expresó el mandatario.

Lo ve perdido

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, afirmó que el Gobierno de Martín Vizcarra “carece de una estrategia" pues no supo llevar, en su opinión, las acciones de la empresa constructora brasileña Odebrecht para demandar al Estado peruano por 1,200 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

“El presidente Vizcarra está perdido entre la realidad y su discurso”, fueron las palabras del abogado. Asimismo consideró que el mandatario debería evaluar la permanencia del Procurador General Daniel Soria ya que “ha demostrado gran falta de transparencia”.