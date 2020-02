APRA: unidad y renovación piden apristas en Día de la Fraternidad, temen debacle el 2021

“Hay que tener la hidalguía de reconocer los errores” y “no podemos fallar una vez más”, fue el mensaje del padre Felipe Córdova durante la liturgia en el Día de la Fraternidad del Partido Aprista, por los 125 años del natalicio de Víctor Raúl Haya de la Torre. Palabras que reflejan la desazón que se vive en ese grupo político, cuyos integrantes claman por unidad, transparencia y renovación. Lo que antes era motivo de celebración para mostrar la organización de ese partido, ahora sirvió para evidenciar la división existente. El viernes, en la víspera de la fecha central, un grupo de simpatizantes se reunió frente a la Casa del Pueblo en la avenida Alfonso Ugarte y realizó una marcha con la presencia de los comités de algunos distritos limeños.

La ceremonia principal fue ayer en la Casa Museo Víctor Raúl Haya de la Torre Villa Mercedes con la participación de poco más de 100 personas; mientras que en Trujillo se realizó una sesión solemne en la municipalidad y lo mismo sucedió en el gobierno regional de La Libertad. A las 8:00 p.m. se programó una romería en la tumba de Haya de la Torre en el Cementerio General de Miraflores y luego un mitin.

En Villa Mercedes, el excongresista Jorge del Castillo dijo que la unidad y la renovación no deben ser solo para la foto. “Recuperar la institucionalidad implica procesos internos transparentes y si son controlados y dirigidos por la ONPE mejor. Se requiere un partido con cuentas claras”, indicó.

Sostuvo también que impulsa la renovación y la transparencia, por lo que aseguró que no volverá a postular a nada en el partido. “No me voy a prestar a los dimes y diretes. Declino de todo por la unidad. En la semana que viene invito a Mauricio Mulder y Elías Rodríguez a sentarnos a una mesa y conversar por el bien del partido. Si no lo hacemos, las palabras quedarán en saco roto”, apuntó.

Fueron notorias las ausencias de algunos dirigentes, en cuya gestión se llevó al Apra a la crisis que ahora afronta; entre ellos, Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén, Carlos Arana, Elías Rodríguez, Omar Quesada y Aurelio Pastor.

Quienes estuvieron en la ceremonia en Vitarte fueron representantes del sector aprista que apuesta por la renovación. Así lo hizo saber el excongresista Wilbert Bendezú, director de la Casa Museo, quien reconoció que es un momento difícil, que no se puede ocultar.

“Salimos de una coyuntura electoral muy terrible. Tuvimos 400 mil votos con 2,6% en el porcentaje, aunque en el 2000, con Abel Salinas como candidato, tuvimos 1,6% y sacamos apenas 150 mil votos. Lo cierto es que esta celebración nos encuentra seriamente divididos y por ahí hay que trabajar para restablecer la unidad”, señaló.

Entre los rostros conocidos estuvieron, además de Jorge del Castillo, César Zumaeta, Grover Pango, Freddy Ghilardi, Fernando Calle y Renzo Gómez.

En Trujillo, el exdirigente regional e integrante de la Agrupación de Empleados Municipales Apristas (Adema), Víctor Ibáñez Ávalos, advirtió que la crisis en el partido les podría pasar nuevamente factura el 2021.

“En Lima el partido casi no existe y está destrozado. El manejo del Comité Ejecutivo Nacional fue desastroso. El problema no está en La Libertad, sino en Lima. Se tiene que deslindar con la corrupción”, puntualizó el trajinado militante.

JNE puede disolver directiva de PAP

El JNE está por resolver la reconsideración por la inscripción de la actual directiva. Si se confirma la no inscripción, tendrá que haber una nueva elección y, en opinión de Jorge del Castillo, eso puede dar paso a la ansiada renovación que debe ser pacífica y ordenada con un nuevo Congreso y eso se debe afrontar en unidad.

El exmagistrado del TC Fernando Calle sostuvo que lo que necesita el Apra es unidad y una alta dosis de honestidad.