El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó este viernes que el Ejecutivo mantendrá la autonomía e independencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras su decisión de abrir procesos disciplinarios contra siete magistrados supremos.

“Somos respetuosos de la autonomía y la discrecionalidad que tiene la JNJ y que las decisiones que puedan tomar sean siempre pensando en fortalecer nuestra institucionalidad y dar un mensaje de confianza a la ciudadanía”, declaró Zeballos a la prensa.

En efecto, la JNJ inició su plan de trabajo de 180 días abriendo un proceso disciplinario a los fiscales supremos: Tomás Gálvez Villegas y Pedro Chávarry Vallejos, sospechosos de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En esa misma línea, la entidad decidió iniciar otros dos procesos en contra de los jueces Aldo Martín Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes, cuestionados en el mismo caso tras ser protagonistas en los denominados CNM Audios.

Asimismo, el primer ministro consideró que todo el trabajo que realice la Junta Nacional de Justicia con los diversos funcionarios de justicia debe responder “la expectativa” de la ciudadanía sobre la lucha contra la corrupción.

Tomás Gálvez y Pedro Chávarry son investigados por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Es una tarea bastante delicada y ardua que tiene que asumir la nueva JNJ [...] estas labores de investigación e indagación que tienen que hacer con distintos funcionarios del sistema de justicia, dentro de su autonomía y dentro de los procedimientos incubados contra estos altos funcionarios. Esperamos que responda a la expectativa que, con legitimidad, se ha despertado en la ciudadanía sobre su labor”, agregó.

Zeballos sobre insultos a Alva: Es innoble e impropio

Por otra parte, el jefe de la PCM rechazó las declaraciones de Carlos Paredes Lanatta, presidente de Petroperú, donde insulta a la titular de Economía y Finanzas María Antonieta Alva, luego que se negara a asumir la deuda de 1,500 millones de dólares por la refinería de Talara.

“De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos. Obviamente, innoble e impropio de un funcionario de Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra María Antonieta Alva”, manifestó.

Cabe recordar que según una grabación difundida por el semanario Hildebrant en sus trece, Paredes se refirió a Alva como su “gran amiga” a quien le pidió $ 1,500 millones por dicho proyecto, luego la insultó pues consideró que si no le daba el monto solicitado iba a quedar “como responsable” de lo que pase.

Zeballos rechazó los insultos de presidente de Petroperú hacia la ministra María Antonieta Alva.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, se escucha decir a Paredes a un tercero con entidad desconocida.

Sobre ellos, Zeballos Salinas aclaró que próximamente se va a evaluar el estado de la refinería de Talara y también la permanencia en el cargo de Carlos Paredes Lanatta como presidente de Petroperú.