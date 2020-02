El presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, se refirió sobre los insultos hacia la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, difundidos este viernes en el semanario Hildebrandt en sus trece.

Sobre ello, Paredes aseguró que “no recuerda” en que contexto se dio dicha conversación y que “claramente no insulta a la ministra" porque se trataría de una “conversación hipotética”.

“Yo claramente no insulto a la ministra. Yo digo en el audio que es una hipotética conversación porque no es una conversación que se produjo sino que se produciría. Yo claramente digo: a mi querida amiga. Luego digo: oye cojuda si no nos dan la plata esto se va a la... ¿No es cierto?”, dijo Paredes durante una entrevista en RPP.

Asimismo, el jefe de Petroperú aseguró que “si hubiera usado los mismos términos con Carlos Oliva o cualquier otro ministro de Economía” nadie le diría nada ya que esto es “una doble visión”.

De igual manera, afirmó que si cree en la paridad de género y que “es cualquier cosa menos misógino”.

“Yo sí creo en la paridad de género. He empujado mucho esos temas en Petroperú. Soy cualquier cosa menos misógino. He firmado un convenio con el ministerio de la Mujer para que nos ayuden a promover la lucha contra la discriminación de la mujer. Incluyendo los problemas que tenemos de acoso y hostigamiento sexual”, expresó.

Por otro lado, Paredes Lanatta aseguró que “tiene el mayor de los respetos” por la ministra María Antonieta Alva porque ambos estudiaron en la misma universidad y además, han tenido varias reuniones juntos.

Carlos Paredes reconoció dio palabras soeces contra la ministra Alva, pero reuiteró en que no es "falta de respeto". Composición: Gerson Cardoso/La República.

No obstante, aseveró que a pesar que reconoce que “hubieron palabras soeces" estas no fueron usadas para “faltarle el respeto” ya que, de acuerdo a sus palabras, “muchos hombre y mujeres se hablan así”.

“Muchos hombres se hablan así y muchas mujeres se hablan así. En la conversación quedó muy claro que no hubo insulto ni falta de respeto. Hubo un lenguaje que deja mucho que desear y aquellas personas que se sienten fastidiadas con eso les pido las disculpas del caso", agregó el funcionario.

Alva: “Rechazo cualquier tipo de violencia”

Posteriormente, María Antonieta Alva, señaló que rechaza “cualquier tipo de violencia” y que este tipo de “expresiones”, refiriéndose a las palabras usadas por el presidente de Petroperú, no deberían ser habituales ni para hombres ni mujeres.

“Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad”, escribió Alva en su cuenta oficial de Twitter.

Por otra parte, contó que “no eral legal ni financieramente viable" que el Ministerio de Economía haga “un aporte de capital” de 1,500 millones de dólares que pedía Carlos Paredes en el audio difundido.

“Informo que no era legal ni financieramente viable que el MEF efectúe un aporte de capital a Petroperú por USD 1,500 millones en el presente ejercicio fiscal. Un gasto de dicha magnitud no ha sido presupuestado ni aprobado en la ley”, detalló.