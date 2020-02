Presidente de Petroperú en el ojo del Ejecutivo por audio

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, respondió a las expresiones y a la presión del presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, sobre ella. Así, se pronunció tras conocerse el audio con afirmaciones del titular de empresa estatal.

"Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad", tuiteó Alva anoche luego de que Paredes dio entrevistas en televisión.

“Desde el Ministerio de Economía expresamos nuestro firme compromiso en garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales y el equilibrio del presupuesto público”, agregó.

Durante el día se había difundido un audio en que Paredes se refería a Alva con expresiones inapropiadas en relación con el dinero que está requiriendo al MEF.

“De esquilmar a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, a que me dé los mil quinientos millones de dólares que le estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, porque yo voy y le digo: ‘Puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, o sea, vas a quedar como responsable’”, se le escucha decir a Paredes.

“Y (a) la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, dice en otro fragmento.

Tremenda deuda

Paredes se refería a su intento de que el Gobierno dé mil quinientos millones de dólares del Estado para pagar parte de la deuda de Petroperú. El grueso de este adeudo proviene del proyecto de modernización de la refinería petrolera de Talara.

El audio, difundido por el Sindicato de Trabajadores de Petroperú-Operaciones Oleoducto el martes 11, repercutió este viernes 21 al citarla el semanario Hildebrandt en sus Trece.

Hacia el mediodía de ayer, el jefe del gabinete, Vicente Zeballos, alzó la voz. “De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos obviamente innobles e impropios de un alto funcionario del Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra, María Antonieta Alva”, dijo a Canal N al salir de una reunión con legisladores de Somos Perú en la que también participó la titular del MEF.

Consultado si habrá sanción para Paredes y sobre la refinería de Talara, considerada un elefante blanco, comentó que ambos puntos serán evaluados.

"Permítannos tomar la decisión más pertinente, siempre pensando en el beneficio del país. (Evaluaremos) todo en su real contexto", dijo.

Alva habría expresado su molestia sobre Paredes, según fuentes del Ejecutivo. En Twitter también alegó que "no era legal ni financieramente viable que el MEF efectúe un aporte de capital a Petroperú por USD 1,500 millones en el presente ejercicio fiscal. Un gasto de dicha magnitud no ha sido presupuestado ni aprobado en la ley".

En efecto, en el presupuesto de este año no se ha considerado movimientos del nivel que pretendía Paredes, pese a la difícil situación de Petroperú.

“No hubo insulto”

Paredes negó haber ofendido a Alva. "Son palabras soeces, pero no en falta de respeto", dijo en RPP. "Si tengo que dar un paso al costado, lo daré con la frente en alto", añadió. En esa línea, Petroperú adujo que en el audio "no se ataca ni insulta (a Alva), y mucho menos en su condición de mujer", y que la grabación fue difundida por extrabajadores despedidos para "socavar la actual política anticorrupción".

Según Paredes, en una reunión con Alva le llevó el audio y ella le dijo que no se preocupe, y que consideraba superado el asunto. Es obvio que no fue así.

Audio

Se fue de boca. Grabación fue presentada en dos fragmentos y no se oye a ningún interlocutor.

CP: ... De esquilmar a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, a que me dé los mil quinientos millones de dólares que le estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, porque yo voy y le digo: "Puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, o sea, vas a quedar como responsable".

CP: Y (a) la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata.

Despedidos difundieron audio en Piura

El pasado martes 11, integrantes del Sindicato de Petroperú del oleoducto norperuano, liderados por Evin Querevalú, difundieron el audio de Paredes sobre la ministra Alva. Fue en una conferencia en que negó haber percibido viáticos irregulares denunciados por Petroperú. Esta empresa despidió y demandó a varios trabajadores, entre ellos Querevalú, por presuntos casos de corrupción, especialmente en mal uso de viáticos.