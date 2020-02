Gloria Montenegro rechaza insultos hacia ministra de Economía

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, mostró su respaldo a María Antonieta Alva, ministra de Economía y Finanzas (MEF), quien fue insultada por Carlos Paredes Lanatta, presidente de Petroperú.

La titular del MEF publicó unos tuits en los que rechaza cualquier tipo de violencia. “Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación”, escribió Alva Luperdi.

Gloria Montenegro compartió el mensaje de la ministra de Economía a través de sus redes sociales y añadió: “No se puede tolerar conversaciones ni públicas ni privadas que contengan insultos, agravios, expresiones que descalifican y denigran a la mujer”

Luego de condenar los improperios contra Alva Luperdi, le mostró su apoyo. “Nuestro total respaldo a la ministra de Economía y Finanzas en este rol y en su condición de mujer”, agregó.

Qué niveles! No se puede tolerar conversaciones ni públicas ni privadas que contengan insultos, agravios, expresiones que descalifican y denigran a la mujer. Nuestro total respaldo a la ministra de Economía y Finanzas en este rol y en su condición de mujer👍🏼🇵🇪 https://t.co/o5CP7XW7pA — Gloria Montenegro (@GloriaMonteneg) February 22, 2020

El viernes 20 de febrero, el semanario Hildebrant en sus 13 reveló el extracto de un audio que compete a la conversación sostenida por el presidente de Petroperú Carlos Paredes Lanatta con un interlocutor quien hasta ahora no identificado.

“[Le pedí] a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los 1 500 millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable”, le dice Paredes Lanatta a un tercero durante el diálogo.

Tras la difusión del audio, diversas autoridades han condenado el hecho como Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros. “De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos. Obviamente, innoble e impropio de un funcionario de Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra María Antonieta Alva”, condenó Zeballos Salinas.

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra ha evitado opinar sobre el tema. “Es algo que no conozco”, sostuvo cuando le pidieron su comentario de las palabras soeces de Paredes Lanatta contra la titular del MEF.