El presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, se pronunció sobre los insultos que emitió en contra de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, luego que ella se negara a asumir una deuda de $ 1 500 millones por la refinería de Talara.

La transcripción del audio que fue difundido el último viernes en el semanario Hildebrandt en sus trece, y al que luego La República tuvo acceso, en el que el alto funcionario se refiere con palabras soeces sobre la ministra, causó que el primer ministro Vicente Zeballlos anunciara que va a evaluar su permanencia en el cargo, así como toda la situación.

“Puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, es un extracto de la conversación que tuvo el jefe de Petroperú con un tercero a quien le comentaba cómo le respondió a María Antonieta Alva cuando ella se negó a que el MEF asumiera la millonaria deuda de la institución que él lidera.

Carlos Paredes Lanatta se defiende

Tras los cuestionamientos, Carlos Paredes Lanatta dio su versión de los hechos ante los medios. Uno de ellos, Perú21, al que insistió que la grabación fue editada y que no se acuerda el momento en que se dio la conversación ni con quién dialogaba.

Asimismo, reiteró en que las palabras que dijo fue en tono coloquial porque él suele hablar de esa manera, con lisuras, al que considera que es un lenguaje “poco feliz”. Aseguró que ese tema lo había conversado desde hace más de una semana con la ministra de Economía, de quien tiene le mejor concepto, y que ya está superado.

“Es la forma en que yo me suelo expresar, de forma coloquial, a veces con lisuras. No es una conversación que yo tendría en un ambiente formal o de trabajo. Al margen de eso, no le falto el respeto a la ministra, uso lisuras. Conocía de este tema hace más de una semana. Lo conversé con la ministra, ella escuchó el audio más de una semana antes de que se publique. Y el tema ha quedado claro para todos, es un lenguaje poco feliz. Tengo el mejor concepto de la ministra Alva”, dijo en la entrevista con el diario local.

Sostuvo que el audio fue difundido por un grupo de extrabajadores de Petroperú separados por actos de corrupción, y que esta es parte de la campaña contra su actual gestión. Considera que María Antonieta Alva no se sintió ofendida porque, asegura, que ella entendió el contexto y lo apoyó en su posición.

“No (creo que se sintió ofendida). Creo que contextualizó bien la conversación. No me he referido a ella con ningún insulto. Y lo que ella me dijo es bien interesante. Me dijo: ‘En el Perú, los corruptos se organizan, y los que trabajamos por el bien del Perú no nos organizamos y a veces nos metemos cabe entre nosotros. Y por eso es que la corrupción sigue avanzando’. Y me dijo: ‘me queda muy claro que este audio y su publicación es hecha por gente que está tratando de socavar tu pelea contra la corrupción’”, indicó Paredes Lanatta.

Carlos Paredes: “Soy el presidente de Petroperú que más ha trabajado por empoderar a las mujeres”.

El presidente de Petroperú rechazó que se califique las declaraciones que dio como misoginia, enfatizando en que él es el titular de la institución que más ha trabajado en favor de las mujeres.

“Lo digo sin ninguna falsa modestia: soy el presidente de Petroperú que más ha trabajado por empoderar a las mujeres. Por terminar con problemas que surgen del machismo que nos afecta a todos como sociedad. Terminar con temas de acoso sexual. He firmado un convenio con el Ministerio de la Mujer para que nos ayude a mejorar”, mencionó.

Por otro lado, Carlos Paredes Lanatta señaló que no tiene descartado que el MEF pueda asumir la deuda de $1 500 millones que tiene Petroperú por la refinería de Talara. Expresó que la negativa es porque el presupuesto para este año ya estaba establecido y no se había incluido este caso, pero que en el próximo año las cosas pueden ser distintas.

Audio en el que jefe de Petroperú insulta a ministra Alva

En los extractos difundida de la conversación, se escucha a Carlos Paredes decir palabras soeces contra la ministra, si es que ella insistiera en negarse a asumir la millonaria deduda en cuestión.

“[Le pedí] a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los 1 500 millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable", dice Carlos Paredes Lanatta.

En otro momento de la conversación, el presidente de Petroperú continúa diciendo "a la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”.

Ministra María Antonieta Alva se pronuncia

En la noche de este viernes, la ministra María Antonieta Alva manifestó su rechazo a las palabras que usó Carlos Paredes Lanatta en su contra. Explicó además que aceptar esa deuda sería ilegal porque no está presupuestado para este año.

“Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad”, escribió en su cuenta de Twitter agregando más información sobre los argumentos para su decisión de no solventar a Petroperú.

Finalmente, María Antonieta Alva aseguró que la cartera ministerial que gestiona tiene un “firme compromiso en garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales y el equilibrio del presupuesto público”.