Por: César Romero y Henry Cotos

El Ministerio Público inició una investigación preliminar a la exjefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) Tania Quispe y otros ex altos funcionarios de esta entidad, entre los años 2005 y 2015.

La fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, decidió el inicio de la investigación ante una denuncia planteada por la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú (Fentat).

Los trabajadores acusan a Quispe de no cumplir con sus “deberes funcionales por no disponer fiscalizaciones o auditorías a Odebrecht y otras empresas vinculadas a ella; facilitando sus actividades”. Esto es lo que recoge la fiscal suprema para el inicio de las investigaciones.

Otros superintendentes

Si bien solo se consigna el nombre de Tania Quispe, la denuncia también se refiere a los exsuperintendentes nacionales, adjuntos de Tributos Internos, nacionales de Aduanas, exintendentes de Principales Contribuyentes Nacionales y de Fiscalización Aduanera y los exgerentes de Fiscalización Tributaria de Gestión y Control Aduanero.

Así se menciona a los exsuperintendentes nacionales Víctor Shiguiyama, Nahil Liliana Hirsh Carrillo, Víctor Martín Ramos Chávez y como superintendentes nacionales adjuntos Enrique Vejarano Velásquez, Ricardo Arturo Toma Oyama, Ángel Enrique Sánchez Campos, José Armando Arteaga Quiñe y Rafael Eduardo García Melgar, de acuerdo con el documento al que accedió La República.

La denuncia también hace alusión a un presunto peculado culposo, aunque en ningún caso se presenta alguna prueba o indicio evidente de los actos ilícitos que configurarían los mencionados delitos o de qué manera se habría dado la supuesta protección de las actividades ilícitas de Odebrecht.

Controversia

Paradójicamente, mientras se difundía el inicio de la investigación a la exjefa de la Sunat, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló la existencia de una controversia entre los procuradores de la Sunat y el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato.

Los procuradores de la Sunat no estarían de acuerdo con la decisión del Equipo Especial de archivar una investigación a los exdirectivos de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra y Carlos Nostre, por delito tributario en diversas obras desarrolladas en el Perú, que habrían generado una deuda tributaria de 1.032 millones de soles.

Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela han sustentado que archivaron esa investigación en cumplimiento del acuerdo de colaboración y beneficios firmado y aprobado judicialmente con Odebrecht, pues no se puede iniciar otros procesos contra ellos por los hechos en los que hay reconocimiento de responsabilidad penal.

Resulta así que el Ministerio Público investigaría a Tania Quispe y otros directivos de la Sunat por ser supuestamente negligentes en el desarrollo de sus funciones sobre Odebrecht, mientras que por otro lado se cuestiona el activismo de la superintendencia tributaria al fiscalizar las actividades de la constructora brasileña y denunciar por ocultar todos sus movimientos económicos.

Las investigaciones aclararán el tema.

Citada para el 10 de marzo

Fiscalía dispone abrir investigación preliminar por 60 días a exjefa de la Sunat Tania Quispe y otros funcionarios.

Quispe: “Tengo la confianza de que todo se va a aclarar”

“Me he enterado de la investigación por los medios de prensa. No me ha llegado ninguna notificación. Por lo que he podido leer, se trata de una investigación preliminar a partir de la denuncia de un sindicato, no solo a mi persona, sino a todos los funcionarios desde el 2005 al 2015”, señaló Tania Quispe, exjefa de la Sunat, a La República.

"Entiendo que la fiscal quiere averiguar qué pasó. El jefe de la SUNAT no tiene competencia para definir a quién se fiscaliza. La fiscalización está a cargo de un ente autónomo. Es así para evitar que la fiscalización se politice", agregó.

Explicó además que, si el jefe de la Sunat tuviera injerencia en la fiscalización, se pondrían en riesgo los derechos de los ciudadanos, pues se podrían tomar decisiones por un interés político. “Todo el proceso de fiscalización está automatizado, así que cualquier injerencia dejaría una huella. En ese sentido, estoy tranquila. Voy a concurrir a declarar cada vez que me llamen para aclarar y explicar todo”, indicó.